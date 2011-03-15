'Hereafter' filmi Japonya'da vizyondan kaldırıldı

T24 - Japonya'da geçtiğimiz ay vizyona giren "Hereafter" isimli film, içerdiği tsunami sahneleri nedeniyle gösterimden kaldırıldı.



Distrübütor şirket Warner Entertainment'tan yapılan açıklamada, yönetmenliğini Clint Eastwood'un yaptığı filmin artık Japonya'daki sinemalarda gösterilmeyeceği bildirildi.



Açıklamada, filmdeki korkunç tsunami sahnelerinin böyle bir dönemde gösteriminin "uygun olmadığı" belirtildi.







Japonya'da Şubat ayı sonunda 180 salonda vizyona giren "Hereafter" filminin mart ay sonuna kadar gösterimde kalması planlanıyordu.



Filmde, 2004 yılında Endonezya'daki tsunami felaketinden sağ kurtulmayı başaran Fransız bir gazeteci (Cecile de France), eski bir medyum (Matt Damon) ve ölen ikiziyle bağlantı kurmaya çalışan bir İngiliz öğrencinin (Frankie McLaren) Londra Kitap Fuarı’nda kesişen hikayesi anlatılıyor.



