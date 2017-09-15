Hercules, dünyanın en iyisi olmak için Washington'da

İSTANBUL, (DHA) - Basketbolun prestijli turnuvalarından Red Bull Reign 3x3\'ün finali, 16 Eylül\'de Amerika Birleşik Devletleri\'nin başkenti Washington\'da bulunan Barry Farms sahalarında oynanacak.

Finallerde Türkiye\'yi, Haziran - Temmuz ayları arasında yapılan elemelerde şampiyon olan Hercules takımı temsil edecek.

Bu sene ilk kez uluslararası arenada düzenlenen şampiyonada 16 farklı ülkedeki elemelerin şampiyonları Amerika\'nın başkenti Washington\'da yer alan efsane Barry Farms sahalarında kozlarını paylaşacak.

3x3 basketbolunun kurallarıyla oynanan turnuvada Türk ekibi Hercules de yerini alacak. 29 Temmuz\'da Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği ile yapılan Türkiye Finali\'nde SA Twins\'i mağlup eden Hercules, şampiyonluk arayacak. Türkiye dışında 15 ülkeden şampiyonlar da en iyi olmak için çabalayacak. Avustralya, Arjantin, Bahreyn, Şili, Endonezya, Karadağ, Kuveyt, Hollanda, Filipinler, Romanya, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Amerika ekipleri birincilik için mücadele edecek.

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