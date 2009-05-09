

Ressam Neslihan Özgenç'in “Hera'nın Gizemi” başlıklı sergisi 14 Mayıs'tan başlayarak 10 Haziran tarihine kadar izlenebilecek.





Sergi, sanatçının Zeugma, Allianoi ve Hasankeyf için başlatılan üç çığlık kampanyasından esinlenerek resmettiği mitolojik kadın kahramanların çıplak yorumlarından oluşuyor.



Türk sinemasının ünlü Salih Güney'in küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergi, Güney'in 1996 yılında Prof. Dr. Arkeolog Jale İnan önderliğinde başlattığı ve Herkül heykelinin belden kopuk üst parçasının Türkiye getirilmesi amacını taşıyan “Kültür Varlıkları Yerinde Güzeldir” kampanyasına destek vererek, kampanyanın yeniden hayata geçirilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Neslihan Özgenç, Salih Güney yönetimindeki kampanya için yapmış olduğu resim ve kolaj çalışmalarını da “Hera'nın Gizemi” sergisi ile sanatseverlerle buluşturuyor.





“Çeşitli imgeleri, bedenlerinde taşıyan, giydirilmiş kılıflarla çırılçıplak kalan kadın, arzunun biçimlendirdiği bir direnişle oyun oynarcasına resimlerimde varlık bulmaktadır” diyen ressam Neslihan Özgenç, çalışmaları ve sergi hakkında şunları söylüyor: “Mitolojik kahramanlar, bu oyunların en belirgin karakterleridir. Eros ile Thanatos arasında yaşanın ilişki resimlerimde bedenin diriliğiyle de ölüme meydan okumaktadır. İmgesel olarak kullandığım mitolojik karakterler, bir yandan beni, uzun zamandır büyük bir yaramız olan tarihi eserlerimizin katli sorununa yöneltti. Yaşanan tarih kıyımı, çok yönlü sürdürülen kampanya ve çabalarla maalesef sessiz sessiz çığlık atmaktadır. Allionai, Zeugma, Hasankeyf ve de Hera’nın lanetinden hala kurtulamamış Herakles heykeli gibi nice tarih yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tüm bu kıyıma temsilen başlatılan “Kültür Varlıkları Yerinde Güzeldir” kampanyası; savaşa devam diyen Salih Güney ile birlikte, çalıştığımız bu konsept üzerinden tekrar başlatılmıştır.”



