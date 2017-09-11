Herakles Lahiti, strafor kopyasının yerinde sergilenecek

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre\'de ele geçirilen, Roma Dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahit, 13 Eylül\'de geliyor. Kalp ışıklandırmalı özel bölüm ayrılan ve bir haftadır strafordan yapılmış kopyasının bulunduğu alanda, artık gerçeği sergilenecek. Lahit, \'Yorgun Herakles\' heykeline de komşu olacak.

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki antik kent Perge\'den 1960\'lı yıllarda kaçırılan Herakles lahdinin dönüş yolculuğu başladı. Kaçırılmasının ardından İngiltere\'de restorasyonu yapıldıktan sonra 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken, Cenevre Serbest Limanı\'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulan lahit için Cenevre Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERGE KÖKENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İsviçre hükümeti, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı olaydan haberdar etti. Bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

MAHKEME KARARIYLA DÖNÜYOR

Herakles Lahdi\'nin Aksu İlçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960\'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin Türkiye\'ye iadesine karar verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onandı ve iade kararı kesinleşti.

M.S. 2\'NCİ YÜZYILA AİT

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi M.S. 2\'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor.

KOPYASININ YERİNE GEÇECEK

Herakles Lahdi 2 ülke arasındaki kültürel işbirliğini somutlaştırmak adına Antalya Müzesi\'ne iadesinden önce 3 ay Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde sergilendi. Serginin ardından geçen hafta bakanlık uzmanları ve Antalya Müzesi yetkilileri, iade işlemleri için İsviçre\'nin Cenevre kentine gitti. İade işlemlerine ilişkin bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından Cenevre\'deki müzeden çıkartılan eser, Zürih\'e götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre Zürih\'ten Türkiye\'ye 13 Eylül\'de gönderilecek eser, Antalya Müzesi\'nde bir haftadır sergilenen strafor kesit kopyasının yerine konulacak.

YORGUN HERAKLES\'LE KARŞILIKLI

Eserin ortaya çıkmasının ve iade işlemleri için başlatılan girişimlerin ardından Antalya Müzesi\'nde Lahitler Salonu\'nda kalp şeklinde ışıklandırmanın da hazırladığı özel bir yer ayrılan Herakles Lahdi\'nin strafor kesiti yapılarak, burada sergilenmeye başlamıştı. 13 Eylül\'den sonra strafor kesit kopyanın yerini, gerçeği alacak. Herakles Lahdi, tıpkı kendisi gibi yurtdışına kaçırılan ve geçen yıllarda geri getirilen Yorgun Herakles olarak adlandırılan Herakles heykeliyle de müzede karşılıklı konumlanacak.



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