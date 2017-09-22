Herakles Lahdi'ni Bakan Kurtulmuş ziyarete açacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den Antalya\'ya getirilen Herakles Lahdi, 24 Eylül\'de Antalya Müzesi\'nde düzenlenecek törenle Bakan Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açılacak.

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül\'de kendi topraklarına geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde 24 Eylül Pazar günü yapılacak açılış töreninin ardından ziyarete de açılacak. Antalya Müzesi\'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu Lahitler Salonu\'nda özel bir köşe hazırlanan Herakles Lahdi için aydınlatma sistemi de yapıldı.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Getirildiği günden itibaren sır gibi gizlenen ve hiç kimseye gösterilmeyen ve fotoğraf çekimi de yasak olan lahit, 24 Eylül Pazar günü saat 13.00\'te Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından bizzat açılacak. Sergileneceği alana yerleştirilen ve çevresi kapatılan lahdin Antalya\'ya getirildikten sonraki ilk fotoğrafına DHA ulaşmıştı.

BAKAN KURTULMUŞ ADINA DAVET

Lahdin açılışıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş adına açılış davetiyeleri hazırlandı ve ilgili yer ve kişilere gönderildi. Davetiyede Herakles\'in (Herkül) 12 görevini betimleyen mermer lahdin, Roma Dönemi\'ne (M.S. 2. Yüzyıl) tarihlendiği, 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğindeki eserin, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna girdiği belirtiliyor.

Bakan Kurtulmuş adına gönderilen davetiyelerde, \'Perge Antik Kenti Nekropolü\'nden 1960\'lı yıllarda kaçak kazılarla ortaya çıkarılarak yurt dışına kaçırılan ve İngiltere\'de restorasyonu yapıldıktan sonra 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken Cenevre Limanı\'nda yapılan kontrol sırasında tespit edilen lahitle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca başlatılan hukuki süreç sonucunda lahdin iadesi kesinleşmiş ve 13 Eylül 2017 tarihinde ülkemize getirilmiştir. Herakles Lahdi\'nin ziyarete açılış törenine teşriflerinizi dilerim\' denildi.



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