Herakles Lahdi ziyarete açıldı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre'nin Cenevre Gümrüğünde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül'de Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi,Antalya Müzesinde bugün yapılan törenle ziyarete açıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Bakanlık bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı. Lahdin üzerindeki kırmızı örtü Bakan Kurtulmuş tarafından açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, törende yaptığı konuşmada, 1869 yılından beri Asar-ı Atika Nizamnamesi ile Osmanlı'nın kültür varlığına sahip çıkması, onu devlet malı sayması ve 1884 yılından itibaren de her türlü ihracını yasaklamasıyla başlayan sürecin günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Asar-ı Atika Nizamnamesi'nin 1973 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de kullanıldığını ifade eden Kurt, şunları dile getirdi:

"Bizim en büyük zorluğumuz, taraf olduğumuz UNESCO antlaşmasında devletimizin veya üye devletlerin 1970 yılı öncesi kaçırılan eserlerin ülkelerden kaçırıldığına veya yasa dışı yollardan çıkarıldığına dair ispat mükellefiyetinin ilgili ülkeye düşmesi, bu tabii 80-100 yıl öncesi için de geçerli. Burada son derece zor şartlar altında ülkemiz, Bakanlığımız, gerek yasal gerekse müzakereler yoluyla da bu süreci devam etmektedir."

Kurt, lahdin getirilişinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere eski bakanlara, tüm uzmanlara, Antalya Valisine ve Belediye Başkanına şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Antalya Valisi Karaloğlu: Evine hoş geldin Herakles

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yaptığı konuşmada, Herakles Lahdi'nin evine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Antalya'nın dünyada eşi benzeri bulunmayan bir kent olduğunu ifade eden Karaloğlu, Perge'den Patara'ya, Side'den Silyon'a kadar yüzlerce antik şehri olan bir açık hava müzesi olduğunu dile getirdi.

Herakles Lahdi'nin bulunduğu Perge Antik Kenti'nin de görülmeye değer, önemli bir antik kent olduğunu belirten Karaloğlu, "Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış yüzlerce, binlerce eserden biri olan Herakles Lahdi kendi evine getirildi. Bugünden itibaren ziyarete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 'Evine hoş geldin Herakles' diyorum." dedi.