Herakles lahdi Türkiye'ye iade ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile Bakanlıkta yaptığı ikili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Balkanlardaki kültürel varlıkların ihyası konusunda verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Avcı, ziyareti için ve Türkiye'deki referandum süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirme ve katkıları için teşekkür etti.

Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunmuştu

Herakles Lahdi'nin İsviçre'nin Cenevre gümrüğünde ele geçirildiğini anımsatan Avcı, lahdin Türkiye'de bulunan Perge Antik Kenti kökenli ve Herkül'le ilgili olduğunu belirtti.

Milattan önce 2'nci yüzyıl, Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde olduğu bilgisini veren Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdi'nin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.

Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu. Dolayısıyla lahit en kısa zamanda Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımında önemli bir aşamaya işaret ediyor."