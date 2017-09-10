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Yaşam

Herakles Lahdi 13 Eylül'de Türkiye'de

Herakles Lahdi, Cenevre Üniversitesi'nde sergileniyordu

10 Eylül 2017 22:45

Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin İsviçre'den Türkiye'ye 13 Eylül'de getirileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı. 

Cenevre Üniversitesi'nde sergilenen Herakles Lahdi, 6 Eylül'de paketlenerek gümrük alanına nakledildi. Cenevre'deki resmi tatil nedeniyle iki gün gümrük deposunda bekletilen lahdin, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğu'nca tamamlandı. 

Lahit, Zürih'e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de nakil işlemleri için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri, imzalanacak sözleşmenin ardından lahdi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül'de Zürih'ten Türkiye'ye getirecek.

Yaklaşık 50 yıl sonra ait olduğu topraklara dönecek Herakles Lahdi, Türkiye'ye getirilişinin ardından Antalya Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve burada sergilenmeye başlanacak.

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