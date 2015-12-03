Her yıl yüz binlerce kişi "kirlenmiş gıda" ile ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "kirlenmiş gıda"ların neden olduğu hastalıklardan, her yıl 125 bini çocuklar olmak üzere 420 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, DSÖ, gıda kaynaklı hastalıkların küresel yüküne ilişkin rapor yayımlandı. Rapora göre, kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle kirlenen gıdaların tüketilmesi sonucu, her yıl 600 milyon kişi hastalanıyor. Bu da dünyada her 10 kişiden birinin "kirlenmiş gıda" tüketimi nedeniyle hastalandığı anlamına geliyor.

420 bin kişi bu yüzden hayatını kaybediyor

Rapor, "Kirlenmiş gıda"ların yol açtığı ölümleri de ortaya koydu. Bu tür gıdaların yarattığı hastalıklarda her yıl 420 bin kişinin hayatını kaybettiği aktarılan rapor, "kirlenmiş gıdalar"dan özelikle de dünya nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan 5 yaş altı çocukların etkilendiğini gösterdi.

Buna göre, "kirlenmiş gıda"lardan ölen 420 bin kişinin 125 binini beş yaş altı çocuklar oluşturuyor.

İshalli hastalıklar her yıl 230 bin ölüme neden oluyor

Rapora göre, "kirlenmiş gıda" tüketimi sonucu her yıl 550 milyon kişide ishal vakaları görülüyor. Bunlar sonucunda da 96 bini çocuklar olmak üzere 230 bin kişi ishal nedeniyle hayatını kaybediyor.

En çok Afrika ve Güneydoğu Asya'da

Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler, en çok Afrika ve Güneydoğu Asya'da gözlemleniyor. Tifo, Hepatit A ve halk arasında "şerit" olarak bilinen tenya gibi hastalıklar da "kirlenmiş gıda" tüketimi sonucu ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıklar arasında yer alıyor.

Rapora ilişkin açıklamada bulunan DSÖ Genel Müdürü Margaret Chan, şimdiye kadar gıda kaynaklı hastalıkların kesin şekilde belirlenmediğini ancak şimdi dünyanın herhangi bir yerinde gıda kaynaklı hastalıklara neyin sebep olduğunu anlamanın mümkün olduğunu ve bu doğrultuda önlemler alınması gerektiğini söyledi.