Her yıl selle sarsılan Salıpazarı'nın AKP'li Belediye Başkanı isyan etti: Haykırmak istiyorum, Salıpazarı Barajı bitsin

Samsun'un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde her yıl yaşanan sel felaketi bu yıl da tekrar etti. Selde, birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Köy yolları ise heyelanlarla kapandı. Salıpazarı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı yılan hikayesine dönen barajın bir an önce yapılamasını isteyerek, "Haykırmak istiyorum. Bu ilçelerin kurtuluşu Salıpazarı Barajı'dır. Bitirelim bu barajı" dedi.

Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 22 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı başlayan şiddetli yağmur nedeniyle, dereler taştı, heyelan ve göçüklere meydana geldi. 3 ilçede çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Kaderi bu yılda değişmeyen ilçelerde sel suları ekili arazilere ve fındık bahçelerine zarar verdi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; bu sene selden dolayı can kaybının yaşanmaması sevindirdi ancak arkasında bıraktığı enkaz bölge halkının tepkisine neden oldu.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de yaptığı açıklamada 3 ilçenin kurtuluşunun, taşkın koruma, içme ve sulama amaçlı yapılacak olan Salıpazarı barajına bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Halil Akgül, geçen yıl da aynı tarihte meydana gelen selden ötürü 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Şunu buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizin kurtuluşu Salıpazarı Barajı’dır. Yapımına başlanan taşkın koruma, içme ve sulama barajının en kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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