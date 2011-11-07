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Sağlık

Her yıl grip aşısı olmaya son

İlaç geliştirme şirketi, kuş ve domuz gribi de dahil, değişik tipte virüslere karşı etkili “ömürboyu aşı” geliştirdi.

07 Kasım 2011 02:00

T24- Her yıl grip aşısı olmaya son. İngiltere’nin başkenti Londra merkezli SEEK adlı ilaç geliştirme şirketi, kuş ve domuz gribi de dahil, değişik tipte virüslere karşı etkili “ömürboyu aşı” geliştirdi.
“Flu-v” adlı yeni aşının küçük boyutlu klinik denemeleri, enfeksiyonu önemli derecede azaltırken semptomların şiddetini kesti.




5 yıla kadar piyasada


Milliyet'in haberine göre, denemelerin sonuçları, uluslararası bir konferansta sunulacak. Aşı üzerinde çalışan bilim insanları, daha büyük ölçekte bir denemeden sonra 3 ila 5 yıl içinde ilacı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Londra Kraliyet Hastanesi’nden virüsbilim profesörü John Oxford, “2009 yılında kuş gribi salgınına karşı aşı bulmak birkaç ayı bulmuştu. Şimdi tek bir aşıyla bu bekleyiş söz konusu olmayacak” dedi.


‘İçten’ vuracak



Aşılar normalde virüsleri bağışıklık sistemine tanıtarak işlev görüyor. Ancak grip virüsü sürekli “kabuk” değiştirdiği için korumadan kaçıyor. Yeni aşının özelliği ise burada. Flu-v, grip virüsünü sadece dış görünüşüyle değil iç yapısıyla da vücuda tanıtarak bağışıklık sisteminin onu tanımasını ve yok etmesini sağlayacak.



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