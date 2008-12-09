Her yıl 830 bin çocuk kaza nedeniyle ölüyor

Dünyada her yıl 830 bin çocuğun kazalar nedeniyle öldüğü bildirildi.



BM Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı raporda, çocuklardan 260 bininin trafik kazalarında, 175 bininin boğularak, 96 bininin yanarak, 46 bininden fazlasının düşme sonucu ve 45 bininden fazlasının zehirlenerek öldüğü belirtildi.



Çocuklar arasında 9 yaşından itibaren kazaların, hastalık, yetersiz beslenme ve savaş gibi durumların önüne geçerek başlıca ölüm nedeni haline geldiği vurgulanan raporda, kaza sonucu çocuk ölümlerinin yüzde 95'ine yoksul ya da gelişmekte olan ülkelerde rastlandığına da dikkat çekildi.



Afrika, çocukları trafik kazalarına en fazla kurban veren bölge olurken, Batı Pasifik, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da ise boğulma veya yanma vakalarına daha sık rastlanıyor. Raporda, diğer kazalardan farklı olarak, daha çok kız çocuklarının yanarak öldüğü kaydedildi.



Güney Afrika'da yanlışlıkla parafin yutan çocukların sayısının bidonlara güvenli kapaklar yerleştirilmesi sayesinde yarıya düştüğü örneği verilerek, bu tür önlemlerin hayat kurtaracağına aynı zamanda tasarruf sağlayacağına dikkat çekildi.



DSÖ'den Etienne Krug, enfeksiyon hastalıkları ve yetersiz beslenme konuları ağır bastığı için kazalara bağlı çocuk ölümleri sorununun nispeten yeni olduğunu, rakamlar göz önüne serildiğinde sorunun büyüklüğünün şaşırttığını söyledi.



UNICEF'ten Pascal Villeneuve de çözümün ilgili tüm tarafları, toplumu içine alan bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.



Raporun 3 yılda 200 uzman tarafından hazırlandığı, konuya ilişkin bu ilk raporun amacının uzun süredir göz ardı edilen bir gerçeğe dikkati çekmek olduğu kaydedildi.



(AA)

