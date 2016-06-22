Her yıl 643 kişi boğularak hayatını kaybediyor!

CHP Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Türkiye’de yılda ortalama 643 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini ve yaz mevsimi ile boğulma vakalarındaki artış yaşandığını söyledi. Özellikle kıyı illeri ile kavurucu sıcakların yaşandığı Adana’da sıkça rastlandığını belirten Uslupehlivan, serinlemek için girilen baraj, gölet ve sulama kanallarının facialara neden olduğunu söyledi.

CHP’li Uslupehlivan, Türkiye’de giderek artan suda boğulma olaylarının araştırılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili yasal düzenlemelerin sağlanabilmesi amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesi şöyle:

"Ülke genelinde son bir ay içerisinde yaşanan olaylarda; 2 lise öğrencisi İstanbul Büyükçekmece sahilindeki denizde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç girdiği gölette boğularak can vermiştir. Yine Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 78 yaşındaki bir vatandaş serinlemek için girdiği denizde kaybolmuş ve daha sonra cansız bedenine ulaşılmıştır. Son bir hafta itibariyle yaşanan olayda ise Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren 16 ve 14 yaşlarındaki 2 genç akıma kapılarak boğulmuş, Adana’da yüzme bilmeyen 17 yaşındaki bir genç de yine sulama kanalında boğularak hayatını kaybetmiştir.

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelindeki ölümlerin % 0,7’si -başka bir ifade ile yılda ortalama 388.000’den fazlası – suda boğulma sebebiyle yaşanmaktadır. Yine DSÖ’ye göre suda boğulma olayları trafik ve ev kazalarından sonra en önemli üçüncü kazayla ölüm sebebidir. Özellikle çocuk ve genç ölümlerinde, oranı daha da artan suda boğulma sonucu ölüm olayları, 5-14 yaş arası erkek çocuklarda kazayla ölüm sebepleri arasında en yaygın görülenidir.

"Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda, suda boğulma olaylarında başlıca risk faktörleri cinsiyet, yaş, düşük gelir, yetersiz eğitim, kırsalda ikamet, suya erişim durumu, iklim koşulları, riskli davranışlar (yüzme bilmeden denize girme, kurtarma ekipmanı bulundurmama vb.) ve gözetim eksikliği olarak belirlenmiştir.

"Ülkemizde coğrafi/sosyal yapısı gereği özellikle son yıllarda boğulma olayları sıkça yaşanmaktadır. Türkiye’de her yıl ortalama 643 kişi çeşitli şekillerde suda boğularak hayatını kaybetmektedir. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte boğulma vakalarındaki artış da dikkat çekmektedir. Yaşanan elim kazalar sonrası her yaş grubundan insan yaşamını yitirmektedir.

"Bu temelde, suda boğulma vakalarının nedenlerinin araştırılıp, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili yasal düzenlemelerin sağlanabilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması elzem olmuştur."