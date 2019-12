-HER YIL 52 TÜR MEMELİ KUŞ YOK OLUYOR NEW YORK (A.A) - 27.10.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma her yıl 52 memeli, kuş ve amfibik türün yok olmaya doğru ilerlediğini gösterdi. Sonuçları "Science" dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırma memeliler, kuşlar, amfibikler, sürüngenler ve balıkların dahil olduğu omurgalı türlerin yaklaşık beşte birinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, doğal hayatı koruma çabaları olmazsa bu gidişatın çok daha hızlı kötüleşeceğini ortaya koydu. Araştırmanın yer aldığı rapor, çeşitli türlerin yok olmasını önlemeyi amaçlayan 20 hedefi belirlemek üzere Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen ve 190'dan fazla ülke heyetinin katıldığı BM konferansında açıklandığı belirtildi. BirdLife International'da küresel araştırma koordinatörü olan araştırmanın yazarı Stuart Butchart, "Biyoçeşitlilik çaresizlik içinde. Durumu daha da kötüleşiyor, ancak bizim elde ettiğimiz sonuçlar bu durumu değiştirebileceğimizi gösteriyor. Daha fazla siyasi çabaya ve kaynaklara ihtiyacımız var" dedi. Araştırma dahilinde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin "kırmızı listesi"nde yer alan yaklaşık 26 bin omurgalı türün incelendiği, omurgalı türlerin yaklaşık beşte birinin "tehdit altında" olduğu, bunun bu türlerin yakın gelecekte yok olmaya yakın oldukları anlamına geldiği kaydedildi. Kurbağalar ve salamenderlerin dahil olduğu amfibiklerin sayılarınınsa en hızlı düşüşü gösterdiği, amfibikleri memelilerin, onları da kuşların izlediği, doğal hayatı koruma çabaları olmasa bu yok oluşun yaklaşık yüzde 20 oranında hızlanacağı ifade edildi.