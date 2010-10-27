T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HER YIL 52 TÜR MEMELİ KUŞ YOK OLUYOR NEW YORK (A.A)

27 Ekim 2010 13:07

-HER YIL 52 TÜR MEMELİ KUŞ YOK OLUYOR NEW YORK (A.A) - 27.10.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma her yıl 52 memeli, kuş ve amfibik türün yok olmaya doğru ilerlediğini gösterdi. Sonuçları "Science" dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırma memeliler, kuşlar, amfibikler, sürüngenler ve balıkların dahil olduğu omurgalı türlerin yaklaşık beşte birinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, doğal hayatı koruma çabaları olmazsa bu gidişatın çok daha hızlı kötüleşeceğini ortaya koydu. Araştırmanın yer aldığı rapor, çeşitli türlerin yok olmasını önlemeyi amaçlayan 20 hedefi belirlemek üzere Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen ve 190'dan fazla ülke heyetinin katıldığı BM konferansında açıklandığı belirtildi. BirdLife International'da küresel araştırma koordinatörü olan araştırmanın yazarı Stuart Butchart, "Biyoçeşitlilik çaresizlik içinde. Durumu daha da kötüleşiyor, ancak bizim elde ettiğimiz sonuçlar bu durumu değiştirebileceğimizi gösteriyor. Daha fazla siyasi çabaya ve kaynaklara ihtiyacımız var" dedi. Araştırma dahilinde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin "kırmızı listesi"nde yer alan yaklaşık 26 bin omurgalı türün incelendiği, omurgalı türlerin yaklaşık beşte birinin "tehdit altında" olduğu, bunun bu türlerin yakın gelecekte yok olmaya yakın oldukları anlamına geldiği kaydedildi. Kurbağalar ve salamenderlerin dahil olduğu amfibiklerin sayılarınınsa en hızlı düşüşü gösterdiği, amfibikleri memelilerin, onları da kuşların izlediği, doğal hayatı koruma çabaları olmasa bu yok oluşun yaklaşık yüzde 20 oranında hızlanacağı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24