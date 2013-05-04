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Dünya

Her yıl 270 bin yaya trafik kurbanı

DSÖ, dünya genelinde her yıl 1,24 milyon kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirtti

04 Mayıs 2013 12:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl 270 binden fazla yayanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi ve bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu.
 
Merkezi Cenevre'de bulunan DSÖ, dünya genelinde her yıl 1,24 milyon kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, bunun yüzde 22'sini yayaların oluşturduğunu belirtti.

DSÖ, hızlı ve alkollü araç kullanımıyla direksiyondayken cep telefonuyla konuşulmasının önüne geçilmesi, yolların daha fazla aydınlatılması ve kaldırımların artırılması konusunda yasal önlemler alınmasını istedi.

DSÖ yetkilisi Etienne Krug, her hafta 5 binden fazla yayanın yollarda öldüğünü vurgulayarak, yayaların ihtiyaçlarının öteden beri ihmal edildiğine dikkat çekti. 

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