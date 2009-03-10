Her yıl 2 milyon çocuk ishalden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun ishal nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı.



DSÖ açıklamasında, basit ve hemen hemen mucizevi sayılan bir tedavinin varlığına rağmen, 2 milyon yakın çocuğun ishal yüzünden öldüğü, dünyada çocuk ölümlerinin yüzde 20'sinin kökeninde kirli sulardan bulaşan mikropların olduğu kaydedildi.



İshale yakalanan bütün çocukların 25 yıldır var olan ve düşük masraflı bir tedaviye ulaşabilmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, ağızdan alınan redihratasyon tuzları (SRO) ile ölüm riskinin hemen hemen hiç bulunmadığı belirtildi.



Temel sorunlardan birinin, bu ilaç ve tedavi yöntemlerinin hastalara ulaşması olduğu belirtilen DSÖ açıklamasında, çocuk ishal araştırmalarının 1980'lerden beri azalması da eleştirildi.



DSÖ açıklamasında ayrıca, 25 yıldır kullanılmakta olan SRO temelli tedaviler sayesinde 50 milyon çocuğun kurtarıldığını da kaydedildi.



(AA)

