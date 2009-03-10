T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Her yıl 2 milyon çocuk ishalden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun ishal nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı.

10 Mart 2009 02:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun ishal nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı.

DSÖ açıklamasında, basit ve hemen hemen mucizevi sayılan bir tedavinin varlığına rağmen, 2 milyon yakın çocuğun ishal yüzünden öldüğü, dünyada çocuk ölümlerinin yüzde 20'sinin kökeninde kirli sulardan bulaşan mikropların olduğu kaydedildi.

İshale yakalanan bütün çocukların 25 yıldır var olan ve düşük masraflı bir tedaviye ulaşabilmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, ağızdan alınan redihratasyon tuzları (SRO) ile ölüm riskinin hemen hemen hiç bulunmadığı belirtildi.

Temel sorunlardan birinin, bu ilaç ve tedavi yöntemlerinin hastalara ulaşması olduğu belirtilen DSÖ açıklamasında, çocuk ishal araştırmalarının 1980'lerden beri azalması da eleştirildi.

DSÖ açıklamasında ayrıca, 25 yıldır kullanılmakta olan SRO temelli tedaviler sayesinde 50 milyon çocuğun kurtarıldığını da kaydedildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24