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Sağlık

Her yıl 2 bin kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu, Türkiye’de her yıl 2 bin kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini söyledi

08 Kasım 2016 15:52

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Genel Cerahi Ana Bilim Dalı Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu, 3-9 Kasım "Organ Bağış Haftası" nedeniyle organ bağışlamanın önemime dikkat çekti. Sağıroğlu, Organ bağışında Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğumuzu belirterek, "Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde 200 bin hasta organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekliyor. Bu hastalardan 30 bini ise acil statüsünde bulunuyor. Canlıdan bağışın oldukça yüksek olduğu ve başarılı nakillerin yapıldığı ülkemizde beyin ölümü sonrasında organ bağışlanması Avrupa ülkelerine göre oldukça geride. Bu oran İspanya'da 1 milyon kişide 34, İtalya'da 21, Almanya'da 13 iken, Türkiye'de 6'ya düşüyor. Ülkemizde her yıl 2 bin kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor" dedi.



26 bin kişi böbrek bekliyor 



NTV’de yer alan habere göre, Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu, kadavradan organ naklinde Türkiye'nin çok geride olduğunu, beyin ölümü gerçekleşen kişinin hayata dönmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Sağıroğlu, "Hastaların yaşam kalitesini artıran ve diğer tedavilere göre daha ekonomik olan organ nakli, organ yetmezliklerinde bilinen en iyi tedavi şeklidir. Böbrek, karaciğer ve kalp kayıtlı hastanın en fazla olduğu ve ihtiyaç duyulan organlardır. Ülkemizde kronik böbrek yetmezliği olan ve böbrek bekleyen kayıtlı hasta sayısı 26 bin civarındadır. 2015 yılında beyin ölümü gerçekleşen 1969 kişinin sadece 472’sinin ailesi organ bağışına izin verdi. Vefat eden hastanın ailesinin nakil işlemlerine izin vermemesi donör yani bağışçı sayısının ülkemizde az olmasının temel nedenlerinden birisi. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra, gerçek bir yaşam armağanıdır. Organ bağışında bulunarak siz de yeni bir, belki de birden fazla hayat armağan edebilirsiniz" dedi.

 

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