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Sağlık

Her yıl 18 milyon kişi 'kalpten gidiyor'

2020 yılında dünyada kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölen insan sayısı 25 milyona çıkacak.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın, her yıl dünyada 18 milyon insanın kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybettiğini, 2020 yılında bu rakamın 25 milyona çıkacağını söyledi.


Türk Kalp Vakfı tarafından kalp ve damar hastalıklarıyla mücadeleye dikkati çekmek üzere düzenlenen Kalp Haftası etkinliklerinin 22'incisinin açılışı, Point Otel Barbaros'ta gerçekleştirilen törenle yapıldı.


Türk Kalp Vakfının önerisiyle 10 yıldır her yıl eylül ayının son pazar günü "Dünya Kalp Günü"nün kutlanmaya başladığını belirten Yıldırımakın, şöyle konuştu:


"İnsanlar ne kadar zeki, ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar, önce sağlıklarının iyi olması gerekir. Bu nedenle, dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz "İyi Kalpli ol" sloganıyla logoyu aldık. Hangi işi yaparsak yapalım, ne tarz bir yaşam içinde olursak olalım önce iyi kalpli olmak zorundayız. Bu sadece sağlık açısından da değil. Her yıl dünyada 18 milyon insan kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. 2020 yılında bu rakam 25 milyona çıkacak. Bütün bilimsel gelişmelere rağmen artıyor. Artık hastalık spora, çocuklara kadar indi. Sebep, günümüzün sosyoekonomik şartları ve stres. O halde önce iyi insan olmalıyız, kendimize karşı, ailemize, bizi yönetenlere karşı, topluma karşı iyi kalpli olmalıyız. Böylece hem görevlerimizi daha iyi yaparız hem toplumda huzur, sağlık ve mutluluğu sağlamış oluruz."

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