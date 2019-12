Her yıl 1.5 milyar ton toprak kaybediyoruz

TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca Türkiye'de her yıl 1 milyar 400 milyon ton üst toprak kaybedildiğini söyledi.



Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Türkiye'de her yıl 1 milyar 400 milyon ton üst toprak kaybedildiğini söyledi.



Çalışkan Karıncalar Derneği'nin davetlisi olarak kente gelen Karaca, ilk olarak Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan'ı ziyaret etti ve adına hazırlanan bir fidanı yerleşkede dikti.



Daha sonra Vali Musa Çolak'ı ziyaret eden Karaca, yaptığı konuşmada, dünya topraklarının verim gücünü kaybettiğini ve tarihten ders alınması gerektiğini, toprakların aşırı sulama ve bilinçsiz ilaçlamayla öldürüldüğünü kaydetti.



Toprağın kaybedilmesi durumunda ülkenin elden gideceğini, din ve kültürün kaybolması durumunda da ulusun yok olacağını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:



‘Açtığımız toprağı kurutuyoruz’



"Erozyon dediğimiz şey üst toprağın akıp gitmesidir. Türkiye'de her yıl 1 milyar 400 milyon ton üst toprak kaybediyoruz. Bunlar tarım alanı değil, çıplak kalmış meralarımızdır. Türkiye olarak dünya toprak parçalarının 92'de 1'ine sahibiz. Erozyonda dünya 26 milyar ton üst toprak kaybediyor. Bugün dünyada tarım alanları sürülmeden tarım yapılıyor. Kuru olan toprağı açtığımız zaman daha da kurutuyoruz, açtığımız toprağı da kurutuyoruz. Alta gömdüğün ölüyor. Üste çıkardığın da sonra ölüyor. TEMA'nın yapmak istediği, bu bilgiyi insanlarımıza vermektir."



Vali Çolak da Bilecik'in yüzde 54'ünün ormanla kaplı olduğunu belirterek, gelecek nesillere susuzluk ve çölleşme endişesi olmayan bir Türkiye miras bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.



Çolak, ziyaret anısına TEMA Onursal Başkanı Karaca'ya üzerinde Osmanlı Armasının bulunduğu tabak hediye etti. Karaca daha sonra Çalışkan Karıncalar Derneği Başkanı Ufuk Özlük ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.