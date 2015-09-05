Her yıl 15 milyar ağaç yeryüzünden siliniyor

Yale Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, dünyada 3 trilyon ağaç olduğunu ortaya koydu. Her yıl 15 milyar ağacın insanlar taradından yeryüzünden silindiğini belirten araştırma sonucunda, ormanlık alanların kaybının acilen yavaşlaması gerektiği çağrısı yapıldı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dünya üzerindeki ağaç sayısı 3.04 trilyon olarak belirtildi. Araştırmada, kişi başına 422 ağaç düştüğü ancak dünyanın daha fazla ağaca sahip olması gerektiği ifade edildi.

İnsanlar geldi, ağaç sayısı yarıya indi

Araştırmacılar, modern insanın yeryüzünde belirmesinden bu yana ağaç sayısının yarı yarıya azaldığını tahmin ediyor. İnsanların her yıl yeryüzünden sildiği ağaç sayısı ise 15 milyar. Dünya'nın ağaç yoğunluğu en yüksek bölgesi Rusya'nın Arktik bölgeleri ile Kuzey Amerika olarak belirtilse de, en fazla ağaç tropikal ormanlarda bulunuyor.

Bilim insanları ağaç sayısını belirlemek için yaptıkları araştırmada geçmişe ait 400 bin çalışmanın bilgilerini ve uydu fotoğraflarını kullandı. Ağaç sayısını belirlemek için yapılan geçmişteki bir diğer çalışmada ortaya çıkan sayı sadece 400 milyardı.

En çok ağaç kaybı tropikal ormanlarda yaşanıyor

Yale Üniversitesi'nden Thomas Crowther, araştırmanın ormanların korunması çabalarını artıracağını umduklarını söyledi. Croether, ağaçların besinlerin döngüsünü, su ve hava temizliğini ve insanların sayısız ihtiyacını karşılamak için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yakın zaman önce yapılan bir diğer araştırma, atmosferde karbondioksit oranının azaltılması için en büyük rolün tropikal ormanlara düştüğünü göstermişti. Ancak Güney Amerika başta olmak üzere en çok ağaç kaybı tropikal ormanlarda yaşanıyor.