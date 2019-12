Her yıl 11 milyon insan meslek hastası oluyor

Bursa Mesleki Akciğer Hastalıkları Enstitüsü (MAHE) Başkanı Prof. Dr. Nihat Özyardımcı, dünyada her yıl 11 milyon insanın meslek hastalıkları dolayısıyla sağlığının bozulduğunu söyledi.



Bursa'nın merkez Nilüfer ilçe belediyesinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları Tüberküloz Ana Bilim Dalı, MAHE, Bursa Verem Savaş Derneği ve Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlediği Meslek Hastalıkları Kongresi başladı.



Kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Özyardımcı, meslek hastalıklarının insan yaşamı açısından çok önemli bir konu olduğunu belirterek, kongrenin bu önemli konuya ışık tutacağına inandığını bildirdi.



Özyardımcı, Türkiye'de meslek hastalıklarının genellikle sağlık taraması sırasında ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Dünya genelinde meslek hastalıkları ve iş kazalarından ölen işçi sayısı 2 milyon 200 bin civarındadır. Dünyada her yıl 11 milyon insanın meslek hastalıkları dolayısıyla sağlığı bozuluyor. Türkiye'de 2005 yılı itibarıyla 73 bin kişinin meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle rahatsızlandığı görülmüştür. Bin 696 kişiye meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle iş göremez raporu verilmiş. Kongrenin amacı, mesleksel hastalıklar alanındaki yenilikleri kapsamlı bir gündemle tartışmak, özellikle öne çıkan konuları irdelemek, konuyla ilgili farklı disiplinler arasında görüş alışverişinde bulunmaktır. Görüş alışverişi, sorunlara ortak çözüm oluşturmamız için zemin hazırlayacaktır."



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yaşam tarzı ve çevresel etkenlerin önemli bir belirleyici olduğu insan sağlığı konusuna çalışma hayatı açısından bakıldığında sağlıksız ortama maruz kalma, eski teknolojilerle üretim yapılması, yeterli önlem alınmaması gibi birçok unsurun bileşimi sonucu meslek hastalıkları kavramının gündeme geldiğini söyledi.



"Türkiye'de meslek hastalıkları konusunda sağlıklı veri bulunmamaktadır" diyen Bozbey, şunları kaydetti:



"Tabloya bakınca aslında çok önemli bir halk sağlığı sorunu olan meslek hastalıklarının ülkemizde bugüne kadar çok ihmal edildiği apaçık ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir kent yaratma çabasıyla Nilüfer Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Umarım bu kongre, meslek hastalıkları konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayacak, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasına, geliştirilmesine katkıda bulunacak. Meslek hastalıklarının her yönüyle bilimsel toplantılara konu olduğu bu paylaşım, kentte konuyla ilgili bilinç yaratarak, sanayi kenti Bursa'ya ihtiyacı olan meslek hastalıkları hastanesinin kazandırılmasına önayak olacaktır."



AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik ise meslek hastalıkları konusunda Türkiye'nin arzu edilen yerde bulunduğunu söylemenin imkânsız olduğunu ifade etti.



Kongre, yarın sona erecek.



