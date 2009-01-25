Her yerde ölüm tuzağı

İhmal, vurdumduymazlık ve cinnet... En büyük fatura çocuklara çıkıyor. Ölümle pençeleşen Ece'nin günahı ne? Eğlenmek için gittiği Beyoğlu'nda başına cam düşen Ece'nin yaşaması artık mucizelere bağlı



Başarılı üniversite öğrencisi Ece "Ancak Türkiye'de olur" denecek cinsten bir kazada ağır yaralandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ece Turhan, arkadaşlarıyla buluştuğu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde AFM Fitaş Sinemaları'nın bulunduğu binanın beşinci katındaki tadilat sırasında 7.5 metrelik camın düşmesi sonucu yaralandı.



Boynuna, kafasına ve omuriliğine saplanan cam parçalarıyla komaya giren Ece beyninde oluşan ödem nedeniyle sevk edildiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ikinci kez ameliyata alındı. Ece, yeniden yoğun bakım ünitesine alınarak ikinci kez uyutuldu. Tek evlatları ölümle pençeleşen acılı anne Dilek Turhan sakinleştirici iğnelerle kontrol altında tutuluyor.



Baba: Bundan kötüsü olamaz



Biricik kızı için gece gündüz dua eden baba İhsan Turhan ise "Bir gün önce benden izin istedi. İzin verdim. Arkadaşlarıyla buluşmak için oradaymış ve başına cam düşmüş. İkinci ameliyatını oldu. Doktorlarımıza güveniyorum. İnşallah biricik çiçeğimizi bize geri verirler. Onun için herkes dua ediyor. Herhalde bundan daha kötü bir acı olamaz" dedi. Hastane bahçesinden bir an ayrılmayan arkadaşları tarafından Facebook'da adına bir sayfa açılan Ece'ye ise iyileşmesi için destek çağrısı çığ gibi büyüyor. Olayın ardından gözaltına alınan 6 kişiden dördü savcılıktan serbest bırakılırken bina sorumlusu Tülay Kaya ile işçi Burhan Orhan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Her iki durumda ceza alır



* Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Köksal Bayraktar: Ölmezse suçlular, 'Taksirle yaralamadan' 6 aydan 2 yıla kadar ceza alır. Ölürse 'Taksirle ölüme sebebiyetten' ceza 3 yıldan 6 yıla kadar olur.



* Avukat Arzu Engin: Kasıt yok ama dikkatsizlik ve tedbirsizlik var. Yaralanan kişi ölürse karşı taraf kusurlu davranmış olur.



* İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe: Kapsamlı bir tadilat yapılıyorsa mutlaka belediyeden izinli olması gerekiyor. Dikkatsiz davranılmış.



