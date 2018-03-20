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Her yerde kayıp köpeğini arıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de iş insanı Haşim Şenyiğit (58), 4 gündür kayıp olan 2 yaşındaki 'Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğini her yerde arıyor

20 Mart 2018 15:57

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de iş insanı Haşim Şenyiğit (58), 4 gündür kayıp olan 2 yaşındaki \'Viyena\' adlı Terrier cinsi köpeğini her yerde arıyor.
İş insanı Haşim Şenyiğit’in \'Viyena\' adlı Terrier cinsi köpeği, merkez Toroslar ilçesi Yumuktepe Mahallesi’nde 4 gün önce kayboldu. Şenyiğit, köpeğini bulabilmek için fotoğraflarından afiş yaparak kentin dört bir tarafına astırarıp, hayvanseverlerden yardım istedi. Köpeğine çok düşkün olduğunu belirten Haşim Şenyiğit, \"Viyena, ailemizin bir ferdi gibiydi. 4 gündür gözüme uyku girmedi. Her sokakta arıyorum. Polise, hayvanseverlere haber verdim. Şu ana kadar bir sonuç alamadık. Umarım bir hayvansever bulmuş ve sahiplenmiştir. Eğer bulan olur da bana ulaştırırsa ödüllendireceğim\" dedi.

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