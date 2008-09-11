Her yerde Karaman var

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Almanya'da görülen Deniz Feneri e.V. davası iddianamesinin 26 sayfasında adı geçen kilit sanık Zekeriya Karaman’ın, Türkiye ve Almanya’daki bağlantıları ile ortak olduğu şirketler dikkat çekiyor- Zekeriya Karaman, Deniz Feneri e.V.'nin Kasım 2006'ya kadar başkanlığını yapan Mehmet Gürhan ve RTÜK Başkanı Zahid Akman ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok şirkette ortak.- İddianamede, adı Beyaz Holding olarak değiştirilen Beyaz İletişim AŞ'de, Deniz Feneri e.V.'nin paralarını usulsüz kullanmakla suçlanan Gürhan ve Akman ile ortaklığı bulunan Karaman, Kanal 7'nin sahibi olan Yeni Dünya İletişim AŞ'nin de başında.- Başbakan Erdoğan ile yakın ilişkisi bulunan Karaman'ın oğlu, Erdoğan'ın oğluyla bacanak.- Önce genel koordinatörü olduğu Kanal 7'nin sahibi olan şirketin uzun süredir yönetim kurulu başkanlığını yaptı, AKP'nin 2002 seçim zaferiyle televizyonun finansmanı için Almanya'da şirketleşmeye gitti.- 2003'te Gürhan ve Akman ile Almanca'da "beyaz, ak" anlamına gelen Weiss Gmbh şirketini kurdu. Aynı isimlerle Euro 7 Gmbh, Atlas Media Gmbh ve Yeni Şafak Gmbh şirketlerinde ortaklık yaptı.- İddianameye göre, Deniz Feneri e.V'nin kasasından Weiss Gmbh'ye 3.5 milyon euro’su gayrimenkul alımı olmak üzere yaklaşık 5 milyon euro aktarıldı. Euro 7 Gmbh'ye 750 bin euro, Atlas Media Gmbh'ye 289 bin euro nakit aktarıldı.- İddianameye göre, Karaman'ın Gürman ile ortak olduğu bir başka şirket de Haliç Deniz Ltd. Deniz Feneri e.V.'den aktarılan 400 bin euro’nun da yardımıyla 1.2 milyon euro’ya Baltic Kristina isimli gemiyi aldı.- Deniz Feneri e.V.'nin resmi kayıtları, derneğin Almanya'daki merkezinde bulunurken, usulsüzlüklerin tespit edildiği gayri resmi muhasebe kayıtları 2005'ten bu yana, başında Karaman'ın bulunduğu Kanal 7'nin server’larında olduğu bilgisi iddianamede yer alıyor.- İddianameye göre Karaman, Deniz Feneri e.V.'nin de gayri resmi başkanı olarak görev yapıyordu. Bu durum iddianamede şöyle anlatılıyor:"Almanya’da toplanan yardım paraları ya Gürhan tarafından, ya da görevlendirip yetkilendirdiği kişiler (Ermiş, Taşkan, Kurum) tarafından bankalardan 'cash' çekiliyor ve Türkiye’ye, oradaki Deniz Feneri’nin gayriresmi başkanı olan Karaman'a götürülüp teslim ediliyordu. O da parayı tekrar Almanya’ya, kurulan şirketlerin (Atlas Media, Weiss Handelsgesellschaft, Euro 7, Yeni Şafak ve European Consulting) sermayesi olarak havale ediyordu. Paralar da borç olarak gayri resmi muhasebeye geçiriliyordu. Kurulan şirketlerin sermayeleri bu şekilde finanse edilmiş oluyordu."- İddianameye göre Karaman, Gürhan'ı Almanya EURO 7 (Kanal 7 Avrupa) için sorumlu ve yetkili kişi olarak görevlendirdi. Daha önce genel müdürlüğü Akman'ın yaptığının belirtildiği iddianamede Karaman'ın Türkiye’ye nakit getirilen paraları teslim alırken, kısmen de teslim ederken belgeler imzaladığı anlatılıyor.- Berlin Milli Görüş Teşkilatı hukuk danışmanı Abdurrahim Vural'ın yazdığı sanılan ve 20 Şubat 2007'de Frankfurt Savcılığı'na gönderilen yazıda, Karaman'ın aynı zamanda kendisine verilen paraları Türkiye'ye getirerek kuryelik görevi yaptığı belirtiliyor.- İddianameye göre, Almanya’da nakit olarak çekilip Türkiye’ye götürülen paraların tümü Karaman'a teslim edildi, muhasebe kayıtları üzerinde görülen "DF" ve "TR" ibarelerinin Karaman anlamına geldiği belirtiliyor.- Mehmet Taşkan ifadelerinde, Kasım 2004'te Türkiye’ye gittiğinde Karaman'a derneğin 200 bin euro’sunu elden teslim ettiğini, parayı İstanbul’da, bürosunun bulunduğu Kanal 7’nin üçüncü katında teslim ettiğini söyledi. Taşkan, Kanal 7 binasına uğradığını ve Almanya’ya götürmesi için içinde "Alındı" makbuzlarının bulunduğu bir bavul verildiğini söyledi..- Sanıklardan Firdevsi Ermiş, kendisinin de bizzat Türkiye'ye 200 bin euro götürdüğünü, Mehmet Gürhan'ın da, daha sonra gemi alınmasında kullanılan 200 bin euro’yu bizzat Türkiye’ye götürerek Karaman’a teslim ettiğini söyledi.- Taşkan, Karaman'ın Deniz Feneri e.V.'ye yapılan baskın ve tutuklamalarla ilgilendiğini anlatırken, haftada üç kez yapılan toplantıların tamamında Karaman'ın operasyonlarında kullandığı Mustafa Çelik ve İsmail Karahan da hazır bulundu.- Taşkan'ın ifadesine göre Karaman bu görüşmelerin birinde, yoksullara yapılan yardım karşılığı alınan makbuzların gerçek olduğunu, ama rakamların makbuzların üzerinde yazıldığı gibi olmadığını, alınan yardımın daha az olduğunu söyledi.- İddianameye göre, Karaman'ın oğlu Ömer Karaman ile sanıklardan Mehmet Gürhan Ass Taxi'yi satın alırken, Deniz Feneri e.V.'nin 20 bin euro’sunu kullandı. Deniz Feneri e.V'den de bu şirkete 220 bin euro aktarıldı.- Derneğe yapılan baskında ele geçen bilgisayardan birinde "Etiyopya academy" adlı bir dosya tespit edildi. 19 Ocak 2006 günü açılan belgede, Türkçe olarak Etiyopya’da bir yardım projesinden ve 330 bin dolara mal olabilecek bir akademinin açılmasından bahsedildiği görüldü. Dosyada, konu ile ilgili kararı, Karaman'ın vereceği yazıyordu. (Milliyet)