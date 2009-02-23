Her yerde kar var, hava gittikçe soğuyacak

Kar yağışı ve aşırı soğuklar Türkiye’nin batısından doğusuna pek çok ilde hayatı olumsuz etkiledi, Doğu Anadolu’da binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bugünden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası yurdu etkileyecek.



Doğu Anadolu Bölgesi’nde 3 günden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1500 köy yolu ile birlikte Ardahan- Şavşat, Ardahan- Posof ve Kars-Iğdır karayolu ulaşıma kapandı. Kars-Iğdır karayolunun Akpınar Mevkii’nde yolda mahsur kalan çok sayıda aracın kurtarılması için başlatılan çalışmalar tipi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının ay sonuna kadar süreceğini bildirdi. Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki okullar 1, ilçeye bağlı köylerdeki okullar ise 2 gün tatil edildi.



Şırnak’ın yanı sıra Uludere ve Beytüşşebap İlçesi’nde dün sabahtan itibaren aralıksız yağan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, yüksek kesimlerde ise yer yer yarım metreyi buldu. İki ilçeye bağlı tüm köy yolları kapandı.



Edirne’nin Lalapaşa İlçesi’nde ve Bulgaristan’ın Lesova kentinde önceki gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 36 saat süreyle araçların geçişine kapatılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, dün sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’nde ise kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kapanan 14 köy yolu yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.



Konya’nın Akşehir İlçesi’nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.



Yağışlar bu hafta da sürecek



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün ülkenin güney ve batı kesimleri yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Güney, iç ve batı kesimlerde yağış bekleniyor. Yağışlar, Marmara bölgesinde karla karışık yağmur, iç bölgelerde kar, güney kıyılarda ise yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz’in yüksek ve eğimli kesimlerinde kar yağışına bağlı çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.



Kartepe 160 cm



Kocaeli’nde 1850 metre yüksekliğindeki Kartepe’de iki gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı dün öğle saatlerinde 160 santim olarak ölçüldü. Yetkililer, önceki gün zincirsiz bir otobüsün kayarak devrilmesi sonucu 11 kişinin yaralandığını hatırlatarak, araçların Kartepe’ye kesinlikle zincirsiz çıkmamalarını istedi.

