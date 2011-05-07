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Yaşam

HER YERDE KAR VAR GÜMÜŞHANE (A.A)

07 Mayıs 2011 17:03

-HER YERDE KAR VAR GÜMÜŞHANE (A.A) - 07.05.2011 - Trabzon-Gümüşhane sınırları içerisindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'na kar yağdı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Hıdrellez'i kutlamak için dağa gelen bir grup Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi için de sürpriz oldu. Dağdaki tesislerde önce yemek yiyen öğrenciler, kar topu oynadı, kemençe eşliğinde horon tepti. Öğrencilerden Vildan Tenekeci, Şanlıurfalı olduğunu belirterek, ''Zigana Dağı'nda bu mevsimde karla karşılaşmak bizim için sürpriz oldu. Bir grup arkadaşımızla birlikte Hıdrellez kutlaması için Zigana'ya geldik'' dedi. Tesis yetkilisi Murat Eroğlu ise Mayıs ayında yağan karın hem ziyaretçileri hem de kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

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