Her yerde kar var!

T24 - Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkileyerek Türkiye’yi beyaza bürürken, pek çok yerleşim biriminde hayatı felç etti. Başkent Ankara’daki aksamalar siyasete de yansıdı.



Yoğun kar yağışı yurt genelinde eğitimi de aksattı. Çok sayıda ilde ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kar tatili eğitimi aksatırken, öğrencileri sevindirdi. Hacettepe, Gazi ve Balıkesir üniversitelerinde de eğiteme bugün için ara verildi. İllere göre;



AKSARAY: Eskil, Ağaçören ve Ortaköy’de taşımalı eğitim yapılamadı.

ANTALYA: Akseki ilçe merkezi ile belde ve köylerinde dün ve bugün.

BALIKESİR: Merkez ve merkeze bağlı köylerde dün, Bandırma ve susurluk ilçelerinde dün ve bugün. Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Rektörlüğü de eğitime bir gün ara verdiğini açıkladı.

BİLECİK: Pazaryeri ilçesinde okullar dün.

BOLU: Taşımalı eğitimdeki okullar dün ve bugün. Engelli memurlara da 2 gün izin verildi.

BURDUR: Çavdır ve Kemer ilçelerindeki okullarda dün ve bugün.

BURSA: İl genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında dün.

ÇORUM: Sungurlu ilçesinde dün, Oğuzlar ilçesinde dün ve bugün.

DENİZLİ: Bekilli, Kale, Çivril, Çal, Güney, Çameli, Buldan, Honaz ilçelerinde dün.

DÜZCE: İl merkezi ile Akçakoca ve Gölyaka’da taşımalı sistemle eğitim yapılan, diğer ilçelerde ise tüm okulların dün ve bugün.

KIRIKKALE: İlköğretim ve liselerde dün. Kamuda çalışan engelli personele idari izin verildi.

KARAMAN: İl genelinde dün.

KOCAELİ: İ lköğretim 7 ve 8. sınıflar için bugün (10 Mart) yapılacak olan “Başarı Değerlendirme Sınavı” 17 Mart’a ertelendi.

KONYA: Merkez ilçeleri Meram, Karatay ve Selçuklu’da dün ve bugün, Güneysınır ilçesi nde de 1 gün dün . K amuda çalışan engelli ve hamile personelin 2 gün idare izinli sayılacağı açıklandı.

KIRKLARELİ: Demirköy ilçesinde dün.

NİĞDE: Tüm ilçeler ile bağlı belde ve köylerde dün, Ulukışla ilçesinde dün ve bugün.

ORDU: Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde dün , Akkuş’ta dün ve bugün.

SAKARYA: Geyve, Hendek, Akyazı ve Taraklı’ya bağlı köylerde dün ve bugün.

TOKAT: 21 köyde taşımalı eğitim durdu.

VAN: Başkale ilçesinde önceki gün eğitime ara verilen okullar dün de tatil edildi.





ANKARA







‘Bahçesaray açık Bahçelievler kapalı’



Soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini artırarak sürdürür-ken, Başkent Ankara başta olmak üzere birçok ilde hayatı felç etti. Ankara’da kentiçi ulaşımda büyük aksamalar oldu ve olay siyasetçiler arasında da eleştiri konusu oldu.

Başkent Ankara’da günler öncesinden bilinmesine karşın Büyükşehir Belediyesi’nin yetersizliği nedeniyle sadece iki günlük kar yağışı ile hayatın adeta felç olması TBMM gündemine de taşındı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, “Vatandaşlar dün (önceki) gece saatlerce kar altında yürüyerek evlerine ulaşabildiler. Van Bahçesaray’ın yolları açıktı ama Bahçelievler’in yolu kapalıydı. Melih Gökçek’e tavsiyem çakma ödülleri iade etsin” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da önceki gün başlayan ve dün devam eden kar yağışına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesinin yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruya, “Ankaralılar, ‘karda yürümek zordur’şarkısını söylüyor” diyerek, esprili yanıt verdi.





Gökçek: 17 yıldır olmadı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili, “17 yıldan belediye başkanıyım. 17 yıldan beri böyle bir kar yağışına ilk kez rastlıyorum. Buna rağmen Ankara’nın yolları açık, bundan dolayı da ben karla Ankara’da çok üstün bir başarı gösterildiğine inanıyorum” dedi.



Kar çilesinde ise faturayı vatandaşa kesen Gökçek, “Ankara’da kara hazırlıksız yakalanmadık. 160 aracımızı yönlendirdik. Fakat vatandaşlarımız, maalesef her zaman olduğu gibi yine ilk anda aşınmış lastiklerle yola çıktılar” dedi.





İSTANBUL







İstanbul’da 4 bin ton tuz 32 ton solüsyon kullanıldı



İstanbul’da önceki gün sabahtan itibaren aralıklar süren ve dün sabah şiddetlenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Sultanahmet ve Taksim meydanları beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tuzlama çalışması yaptı.



Kar ve şiddetli rüzgar, hava ulaşımını da etkiledi. Gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken 2 uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.



Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’nin (İDO) bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları ve poyraz nedeniyle iptal edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmalarında 4 bin 24 ton tuz, 32 ton solüsyon kullanıldığı belirtildi.





3 KİŞİ GAZDAN ÖLDÜ: Kırıkkale’de yalnız yaşayan Huriye Akyürek (82), Bursa’da İsmail Cafer (81), Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Murat Yavuz (45) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.



ALZHEİMER HASTASI DONDU: Sakarya’nın Karasu ilçesi nde de 83 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Habipoğlu, gece kimseye haber vermeden evden çıkınca donarak öldü.



57 KİŞİYE CİPLER HIZIR OLDU: Isparta’da kar yağışı nedeniyle dağlık bölgedeki Sütçüler ilçesinde 26’sı öğrenci 57 kişi, Aşağı Gökdere-Çandır köyleri arasında yolda mahsur kaldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 57 kişiyi arazi tipi ciplerle kurtardı.



İZMİR’E 43 YIL SONRA KAR: İzmir şehir merkezinde 1968 yılından bu yana mart ayında ilk kez kar yağdı.





VAN







Kara gömülen Van kartpostallarda rastlanan bir görüntü kazandı. Her yer bembayaz ve o beyazlıkta sadece yandan bakıldığında görülen evler....





Sivas’ta tabelalar kayboldu.







Hakkâri’de şehir merkezindeki yollar da karla doldu.





RİZE







3 bin 500 köy yolu kapandı



Kar ve tipi nedeniyle3 bin 500’den fazla köy yolu ile şehirlerarası bazı yollar trafiğe kapandı.



Ulaşıma kapanan yollar şunlar:



TEM otoyolunun Ankara’ya gidiş istikameti Düzce kesimi, Konya-Bozkır ayrımı-Akören, Konya-Karaman ayrımı-Çumra, Konya-Seydişehir ayrımı-Akören, Konya-Seydişehir ayrımı-Bozkır, Konya-Çumra, Başyayla-Ermenek, Hadim-Sarıveliler, Karaman-Ermenek, Kolay-Çakıralan, Alaçam-Kızlan, Bozcalı-Aybastı, Gözeli-Sivrice, Yomra-Özdil-Taşköprü-Yağmurdere, Yomra-Özdil-Taşköprü-Yağmurdere, İkisu-Şiran, İkizdere-İspir (Ovit Dağı mevki), (Borçka-Muratlı ayrımı-Camili, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı mevki), Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı mevki), Şalpazarı-Sisdağı, Araklı-Dağbaşı-Uğrak (Salmankas Dağı mevkii), Araklı-Dağbaşı-Uğrak (Salmankas Dağı mevki),Beşikdüzü-Şalpazarı-İskenderli, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya, Van-Çatak ayrımı-Bahçesaray, Yüksekova-Şemdinli-Alan, Yüksekova-Dağlıca, İkizdere-İspir,Erzurum-Çat ayrımı-Konaklı Kayak Merkezi, Kağızman-Tuzluca ayrımı-Cumaçay, Akşar-Gaziler-Karaurgan, Gaziler/Gaziler-Karaurgan ayrımı, Uludağ-Sarıalan,Uludağ-Soğukpınar, İnegöl-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç,Suşehri-Refahiye ayrımı-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Mursal ayrımı-Divriği-Arapkir.

Olumsuz hava koşulları karayollarında ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, demiryollarında herhangi bir sorun yaşanmıyor.





Çiftçilere don uyarısı



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan “zirai meteorolojik uyarı”da, ülke genelinin Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi. Bu nedenle, 9-11 Mart tarihleri arasında geceleri, Ege’nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette; Akdeniz’in iç kesimlerinde hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı beklendiği belirtildi.





KOCAELİ







Eroğlu kara sevindi vatandaşa sitem etti



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Mart 2011 Cuma günü, hafta başından itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptığını, Ankara başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışına ilişkin tahminin tuttuğunu bildirdi. Bu durumun sevindirici olduğunu belirten Eroğlu, vatandaşların tedbirleri almasına yönelik tüm ikazları dikkate almadıkları için çeşitli problemler yaşandığı söyledi.







Konya’nın simgesi Mevlana türbesi karla ayrı bir güzelliğe büründü...





Sakarya - Fırat ekibi kurtarıldı







Salı günü Isparta’ta Toros dağlarının eteklerinde, 1600 metrede mahsur kalan TRT’nin “Sakarya-Fırat” dizi ekibine dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Tayanç Ayaydın, Ceren Hindistan, Gerçek Sağlar gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı ve terör sorununu ekrana taşıyan dizinin dün Atabey’de kurulan karakol çekimleri sırasında bastıran tipi nedeniyle yönetmen Osman Sınav ve 30 kişilik ekibi dağda mahsur kalmıştı.