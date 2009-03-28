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Her yerde aşk var

“Adanalı” setinde yeni bir aşk doğdu. Selin Demiratar ile Mehmet Akif Alakurt’un dizi aşkı gerçek oldu.

28 Mart 2009 02:00

“Adanalı” setinde yeni bir aşk doğdu. Selin Demiratar ile Mehmet Akif Alakurt’un dizi aşkı gerçek oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, dizi aşklarına bir yenisi daha eklendi. “Adanalı”nın başrol oyuncuları Mehmet Akif Alakurt ile Selin Demiratar’ın senaryo aşkı gerçeğe dönüştü. Bu ilişkiyi set arkadaşlarından gizleme gereği duymayan çiftin “Bizimkisi sadece dizi sürdüğü sürece devam eden beraberliklerden değil” dediği iddia ediliyor.

İkiliye dair bir başka iddia da evlilik planları yapmaya başladıkları yönünde... Birbirlerini yeterince tanıdıklarına ve mutlu olacaklarına inanan Alakurt ile Demiratar’ın yakında aile büyüklerini de durumdan haberdar edecekleri ve ilişkilerini resmiyete dökecekleri konuşuluyor .

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