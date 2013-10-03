İstanbul’daki yağmur yağışı yayalaştırma çalışmasıyla yeni bir çehreye bürünen Taksim Meydanı’nı adeta gölete çevirdi.

Taksim Meydan’ındaki yayalaştırma projesi kapsamında trafik yer altına alınırken, hesap edilmeyen bir ayrıntı İstanbul’da dün yaşanan yağmur yağışının ardından ortaya çıktı.

Vagus.tv’nin haberine göre, uzun süren çalışmalar sonucunda trafiğin tünellerle yeraltına indirildiği ve 13 Eylül’de açılışı yapılan yeni Taksim Meydanı yağmur sınavını geçemedi.

Yayalaştırma çalışmalarının ardından ilk kez bu hafta yoğun yağışa maruz kalan meydanda büyük göletler oluştu.

Meydanı kullanan yayalar büyük zorluklar yaşarken, meydanın su altındaki hali de sosyal medyada bugünün konusu oldu.

Taksim’deki büyük birikintilerin fotoğraflarını paylaşan Twitter kullanıcıları ‘her yer Taksim her yer gölet’ şeklinde tepki gösterdi.

Mimarlar dikkat çekmişti

Taksim Meydanı'ndaki yayalaştırma projesiyle ilgili eleştirilerde bulunan mimar Korhan Gümüş de beton zemindeki hatalara dikkat çekerek, "Yolun yeraltına alınmasıyla ortaya çıkan beton alanda önemli yükseklik farkları var. Bu fark yağmur durumunda su birikmesine yol açacağı gibi eğer dolguyla bu fark kapatılırsa bu sefer de Talimhane cephesindeki binaları su basacak - çünkü bu betonda su gideri için bir yer (en azından şimdilik) ayrılmamış" ifadelerini kullanmıştı.