'Her yedi saniyede bir kız çocuğu evlendiriliyor'

Yardım kuruluşu Save the Children'a göre dünya genelinde her yedi saniyede bir 15 yaşın altındaki bir kız çocuğu evlendiriliyor.

Kuruluşun araştırmasına göre Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde yaşları 10'a kadar düşen kız çocukları evlenmeye zorlanıyor.

Save the Children, erken evliliğin kızları yaşamının her kısmında dezavantajlı bir duruma sokabileceğini kaydetti.

Kız çocuklarını erken evliliğe zorlayan faktörler arasında, çatışma, yoksulluk ve insani krizler sayılıyor.

Save the Children'ın Yönetim Kurulu Başkanı Helle Thorning-Schmidt "Çocuk yaşta evlilikler, kız çocuklarını en temel öğrenme, gelişme ve çocuk olma hakkından mahrum ediyor. Erken evlenen çocuklar okula gidemiyor ve aile içi şiddet, taciz ve tecavüzle karşılaşma ihtimalleri artıyor. Hamile kalıyorlar ve HIV de dâhil cinsel yolla bulaşan hastalıklara açık hale geliyorlar" dedi.

"Every Last Girl- Her bir kız çocuğu" adlı çalışmada ülkeler okullaşma, çocuk yaşta evlilik, hamile kalma, anne ölümleri ve parlamentodaki kadın sayısına göre sıralanıyor.

Sıralamanın en sonunda Çad, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti., Mali ve Somali yer alıyor. 144 ülkenin yer aldığı listede Türkiye ise 55.sırada. İsveç, Finlandiya ve Norveç'in ilk üç sırada bulunduğu sıralamada bu ülkeleri Hollanda, Belçika ve Danimarka izliyor.

Listede İngiltere 15, ABD ise 32. sırada.

Raporda mülteci kamplarında yaşayan kız çocuklarının, erken evlenme tehlikesi altında olduğu söyleniyor. Çok sayıda mülteci ailenin kıç çocuklarını yoksulluktan ve cinsel tacizden korumak için erken evlendirdiği kaydediliyor.

Çalışmada Lübnan'da yaşayan 13 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun yaşadıkları anlatılıyor. 20 yaşındaki bir erkekle evlendirilen Sahar takma adlı kız "Düğün günü harika bir gün olacak sandım ama değildi. Sefalet, mutsuzluk doluydu. Bebeğim olduğu için çok şanslıyım. Ama ben çocuk büyüten bir çocuğum" diyor.

UNICEF'in tahminlerine göre, 2030 itibariyle çocukken evlendirilen kadınların sayısı bugünkü 700 milyondan, 950 milyona çıkacak.