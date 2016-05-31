Her yedi çocuktan biri sosyal yardıma muhtaç

1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne kötü haber: Almanya'da, devletin

yardımına muhtaç olan çocukların sayısı 1 milyon 540 bini

buluyor. Berlin ve Bremen eyaletlerinde yaşayan 15 yaşın

altındaki çocukların durumu daha da kötü.

Sol Parti Milletvekili Sabine Zimmermann'ın sosyal istatistik

değerlendirmelerinden çıkardığı sonuç son derece üzücü bir

manzarayı yansıtıyor: 2015 yılında Almanya'daki her yedi

çocuktan biri sosyal yardımla karnını doyurabiliyordu. Federal

İş Kurumu'nun saptamalarına göre fakirlik yüzünden devletin

yardımlarına muhtaç olan çocukların sayısı 30 bin arttı.

Bölgesel farklar

Belli bölgelerdeki çocukların durumu daha da üzücü. Geçen yıl

Berlin ve Bremen eyaletlerinde yaklaşık her üç çocuktan biri

(Yüzde 31,5) sosyal yardım alıyordu. Bu oran Saksonya-Anhalt'ta

yüzde 21,8, Hamburg'da ise yüzde 20,4'ü buluyor. Bavyera

eyaletinde ise sosyal yardıma muhtaç çocukların oranı yüzde

6,5'tu.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde 15 yaşın altındaki çocukların

yüzde 20,3'ünün, Almanya'nın batısındaki eyaletlerde yaşayan

aynı yaş grubundaki çocukların ise yüzde 13'ünün sosyal yardıma

muhtaç olduğu hesaplanmış.

Sabine Zimmermann çocuklar arasındaki fakirlikte doğal olarak

doğrudan çocukların değil, ebeveynin fakir olmasının çocuklar

üzerindeki etkisinin rol oynadığını söyledi. Zimmermann

fakirliğin çocukları olumsuz etkilemesine Almanya'nın bazı

bölgelerindeki iş arzının ya da ücretlerin düşük olmasının yol

açtığını belirtti. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı

Zimmermann hükümeti yıllardır bu duruma seyirci kalmakla suçladı

ve sosyal yardımlardaki çocuk payının arttırılması gerektiğini

kaydetti.

Sosyal yardım kuruluşlarıuyarıyor

Alman sosyal yardım kuruluşları 1 Haziran Dünya Çocuk Günü

dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda çocukların sosyal yardım

payının azaltılmaması uyarısında bulundu. Koalisyon hükümetinin

ayrı yaşayan anne babalarla ilgili olarak hazırladığı ek sosyal

yardım yasasında sadece anne ya da babanın yardıma muhtaç olduğu

durumlarda sosyal yardımdaki çocuk payının hesaplanmasında

sadece çocuğun sosyal yardım alan tarafta geçirdiği günlerin

dikkate alınması öngörülüyor.