Her yedi çocuktan biri sosyal yardıma muhtaç

1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne kötü haber: Almanya'da, devletin
yardımına muhtaç olan çocukların sayısı 1 milyon 540 bini
buluyor. Berlin ve Bremen eyaletlerinde yaşayan 15 yaşın
altındaki çocukların durumu daha da kötü.
Sol Parti Milletvekili Sabine Zimmermann'ın sosyal istatistik
değerlendirmelerinden çıkardığı sonuç son derece üzücü bir
manzarayı yansıtıyor: 2015 yılında Almanya'daki her yedi
çocuktan biri sosyal yardımla karnını doyurabiliyordu. Federal
İş Kurumu'nun saptamalarına göre fakirlik yüzünden devletin
yardımlarına muhtaç olan çocukların sayısı 30 bin arttı.
Bölgesel farklar
Belli bölgelerdeki çocukların durumu daha da üzücü. Geçen yıl
Berlin ve Bremen eyaletlerinde yaklaşık her üç çocuktan biri
(Yüzde 31,5) sosyal yardım alıyordu. Bu oran Saksonya-Anhalt'ta
yüzde 21,8, Hamburg'da ise yüzde 20,4'ü buluyor. Bavyera
eyaletinde ise sosyal yardıma muhtaç çocukların oranı yüzde
6,5'tu.
Almanya'nın doğu eyaletlerinde 15 yaşın altındaki çocukların
yüzde 20,3'ünün, Almanya'nın batısındaki eyaletlerde yaşayan
aynı yaş grubundaki çocukların ise yüzde 13'ünün sosyal yardıma
muhtaç olduğu hesaplanmış.
Sabine Zimmermann çocuklar arasındaki fakirlikte doğal olarak
doğrudan çocukların değil, ebeveynin fakir olmasının çocuklar
üzerindeki etkisinin rol oynadığını söyledi. Zimmermann
fakirliğin çocukları olumsuz etkilemesine Almanya'nın bazı
bölgelerindeki iş arzının ya da ücretlerin düşük olmasının yol
açtığını belirtti. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı
Zimmermann hükümeti yıllardır bu duruma seyirci kalmakla suçladı
ve sosyal yardımlardaki çocuk payının arttırılması gerektiğini
kaydetti.
Sosyal yardım kuruluşlarıuyarıyor
Alman sosyal yardım kuruluşları 1 Haziran Dünya Çocuk Günü
dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda çocukların sosyal yardım
payının azaltılmaması uyarısında bulundu. Koalisyon hükümetinin
ayrı yaşayan anne babalarla ilgili olarak hazırladığı ek sosyal
yardım yasasında sadece anne ya da babanın yardıma muhtaç olduğu
durumlarda sosyal yardımdaki çocuk payının hesaplanmasında
sadece çocuğun sosyal yardım alan tarafta geçirdiği günlerin
dikkate alınması öngörülüyor.