Her yaşın ayrı tarzı var

20'li, 30'lu, 40'lı ya da 50'li... Yaşınız kaç olursa olsun fark etmez, yaşınıza göre giyinerek de modayı takip etmeniz mümkün. Yeter ki, yaşınızın getirdiği kurallara uygun giyinin..



20'li yaşlar, trendleri dilediğiniz gibi uygulamanız için en uygun zamanlar. O yüzden sadece jean ve tişörte mahkûm olmayın. Tabii ki tarzınıza göre trendleri uygulamak kaydıyla... Eğer spor bir tarzınız varsa, yine spor giyinebilir ama renkli ve iddialı parçalarla kıyafetinizi tamamlayabilirsiniz. 20'li yaşlarda, deseni, rengi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu yıllarda kıyafetinizin altına flip flop giydiğiniz için kimse sizi yadırgamaz! Desenli mini elbisenizin altına canlı renkte ayakkabı bile giyebilirsiniz. Yeni sezondaki bohem tarzı desenli elbiseler tam size göre. Bu elbiseleri düz çizmelerle giyebileceğiniz gibi topuklu, bilekte biten botlarla da tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda dar paça jeanler yerine bol paça pantolonları denemek için bu sezondan daha uygun bir zaman yok.



30'lu yaşlar 20'li yaşlar gibi, iddialı ve trendy giyinmek için en güzel yaşlar. Bu yaşlarda işe giderken veya akşam bir yere çıkarken cesur olabilir ve iddialı giyinebilirsiniz. Yeni sezonun etnik trendleri tam size göre. Klasik renkler dışında sezonun moda renkleri olan mor, hardal, lacivert tonlarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



40'lı yaşlarda çok iddialı, trendy kıyafetler giymek yerine daha düz hatlı, sade kıyafetler tercih etmenizi öneririz. Minimal çizgileri, leopar gibi iddialı desenlerle birleştirebilirsiniz. Bu yıllar, lükse geçiş için uygun yaşlar. Örneğin krokodil bir çantaya ya da klasik bir ayakkabıya para yatırmaktan korkmayın. Uymanız gereken en önemli kural, genç görünmeye çalışmamanız. Bu, sizi daha da yaşlı gösterir. Bacaklarınız ne kadar güzel olursa olsun, artık mini etek giymekte diretmemeniz gerek! Diz hizasında giyeceğiniz etek sizi çok daha seksi gösterecektir.



50'li yaşlar abartılı ve iddialı giyinmek için uygun değil. Ama yine de yaşınızın gerektirdiği kurallara uyarak çok şık ve seksi olabilirsiniz. Bu yıllarda daha klasik giyinmeli ve çok renkli görünmekten kaçınmalısınız. Örneğin klasik hatlı diz hizasında bir elbise ve stilettolarla çok seksi görünebilirsiniz. Renk olarak illa ki siyah giymenize gerek yok; natürel tonlar, deve tüyü tonları gibi renkler bu yaşlar için doğru seçimler. Aksesuvar konusunda da azın yeterli olduğunu aklınızda tutarak, tek taş küpe ve inci kolye gibi yaşınıza uygun parçalar kullanmalısınız.