Her yaşın ayrı bir güzelliği var

20’Lİ YAŞLAR



Cilt bakımı



■ 20’li yaşlarda birçok kişi karma bir cilt yapısına sahipken, yanaklar daha kurudur. Bu nedenle cildin nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu bakımı yaparken, T bölgesinin ayrı bir bakıma ihtiyacı olduğu unutulmamalı ve bu bölgeye haftada bir maske uygulanmalıdır.



■ Bu yaşlarda cilt güçlü, pürüzsüz ve gergindir. Ama özellikle alın ile burnun ve ağzın yan taraflarında sivilce topluluklarına rastlanır. Sebum salgıları ve hormonlar henüz düzene girmemiştir. Ölü hücreler ayda bir kez, yerlerini yenilerine bırakmak üzere, dökülür.



■ Nemlendiriciler, cildinize bakım yapmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizi makyaja da hazırlar. Kullanılan kremler, gözeneklerin fazla tıkanmasını önlemek için, hafif olmalıdır. Ayrıca, genç ciltte leke oluşmasına fırsat vermemek için, parfüm içermemelidir.



■ Bu yaş grubunda, normal veya yağlı cilt yapısına sahip olanlarda da cilt kuruluğu görülebilir. Nem eksikliğini giderecek nitelikteki kremler, cilde nüfuz ederek koruma sağlar. Ayrıca, cildin su dengesini düzelterek cildi canlandırır. Nemlendirici kremlerde bulunan bitkisel konsantrasyon, hücreler tarafından emilir; bu da cildin en üst yüzeyine gerekli esneklik ve rahatlamayı kazandırır.



■ Sabahları kalktığınızda ve akşamları yatmadan önce iyi bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirmelisiniz. Burada nemlendirici seçimi de çok önemlidir. Cilt tipinize göre uygun bir nemlendirici kullanmalısınız. Çünkü genç kızların birçoğu cilt tiplerini bilmedikleri için yanlış ürünler kullanırlar ve bu ürünler de cilde zarar verir.

● Göz çevresi bakım ürünleri için 20’li yaşlar erken gibi görünse de, bazı ciltlerde erken kırışıklıkların görülmesi halinde bu ürünlerin kullanılmasında sakınca yoktur.



■ Bu yaşlarda sivilce sorunu görülebileceği için cildi temiz tutmak gerekir; çünkü temiz cilt gözenekleri açar ve sivilce oluşumunu engeller. Temizleyicilerin içinde bulunan salicylic veya glycolic asit gözeneklerde oluşan ölü hücreleri temizler.



■ 20’li yaşlarda cildi güneşten korumaya başlarsanız, ileride cildinizde oluşacak cilt lekelerinden de korunmuş olursunuz.



■ Özellikle sivilce ve siyah noktaların fazla olduğu durumlarda, doğru sabunu kullanmaya özen gösterilmelidir. En sık yapılan hata, cildin yağını fazlasıyla alan bir ürün seçmektir: Böyle bir durumda, sivilceler azalmak yerine artar. Çünkü cilt yüzeyindeki nem ve yağ tabakası hızla yok olur.



Makyaj



■ Cildinize renk vermek için çok hafif, renk verici fondötenlerden kullanabilirsiniz.



■ Çok ağır makyajdan kaçınmalısınız.



■ Cildinizde parlayan bölgelere kompakt fondöten sürebilirsiniz.



■ Renkleri yanaklarınızda, gözlerinizde ve dudaklarınızda kullanmayı tercih edebilirsiniz.



■ Çok koyu renklerde makyajlardan kaçınmalısınız.



■ Ten renginize uygun bir fondöten seçmek için, bir güzellik uzmanından yardım alabilirsiniz.



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30’LU YAŞLAR



Cilt bakımı



■ 30’lu yaşlarda cildinizi daha iyi tanırsınız. Çünkü bu yaşlarda cildinize nasıl bakmanız gerektiğini öğrenmişsinizdir.



■ Bu yaşlarda ilk yaşlanma belirtileri de görülmeye başlar. Göz çevresi, alın ve ağız kenarlarında, özellikle ışıkta belli olan, ilk kırışıklıklar ortaya çıkar. Yaşlı hücreler, dökülme yeteneklerini kaybeder ve üst derinin kalınlaşmasına neden olurlar. İşte bu yüzden, cilt yüzeyi artık eskisi kadar pürüzsüz değildir.



■ 30’lu yaşlarda cilt kırışıklarına karşı geliştirilen serumlardan kullanılmaya başlayabilirsiniz.



■ Bu yaşlarda cilt, ilk zayıflık belirtilerini göstermeye başladığından, zararlı UV ışınları, cildin orta tabakasına kolaylıkla geçebilir. Bu nedenle güneş ışınlarına karşı koruyucu özelliği bulunan bir gündüz kremi kullanabilirsiniz.



■ A vitamini hücre yenileyici özelliğiyle öne çıkarken, C ve E vitaminleri ise serbest radikallerle savaşır ve aynı zamanda bağ dokusunu sıkılaştırıyor. Geceleri ise enzim bileşenli yenileyici bir gece kreminin yanı sıra yeterli uyku cildiniz için oldukça yararlı olacaktır.



■ Sabahları ve akşamları göz çevrenizde oluşabilecek kırışıklıklara engel olmak için mutlaka bir göz çevresi bakım kremi uygulamalısınız. Kremi parmak uçlarınızla cildinize uygulamalısınız.



■ Sabahları koruma filtresi içeren kremler, akşamları ise cildi nemlendirip onaran meyve asitlerinden faydalanılabilir. Bu yaşa dek normal ya da karma olan bir cilt, birden kuruyabilir. Bunun için üretilmiş özel kremlerden kullanmanız gerekebilir.



■ Sabahları yüzünüzü sadece soğuk suyla yıkayabilirsiniz akşamları ise biraz daha dikkatli davranmalısınız. Çünkü cildinizde makyaj artıklarının kalmaması gerekir. Cildinizi temizlerken normal sabunlardan uzak durmalısınız; çünkü normal sabun, cildin çok fazla kurumasına yol açar.



Makyaj



■ Bu yaşlarda makyaj çantanızda bulundurmanız gereken en önemli kozmetik malzemelerinden biri kapatıcıdır. Göz çevresindeki halkalardan kurtulmanızı sağlayacak olan kapatıcının değerini bilmelisiniz.



■ Parlak farlardan kaçınmalısınız; çünkü bu yaşlarda parlak farlar göz kapaklarının düşük görünmesine neden olur. Gün içinde mat farları kullanmalı, parlak farları gece için ayırmalısınız.



■ Allık seçerken çok parlak, çok koyu ya da çok soluk gölgelerden uzak durmalısınız. Yüzünüzdeki uyumsuzlukları allıkla kapamaya çalışabilirsiniz



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40’LI YAŞLAR



Cilt bakımı



■ Cildin kolajen üretimi giderek azalır. Üst katman hâl gücünü korusa da, iç kısımda bulunup, onu destekleyen esnek lifler biraz zayıf düşer. Bu durum, dıştan bakıldığında, yanaklarda ya da çenenin altında çöküntüler şeklinde görülebilir.



■ Bu yaşlarda cildinizin ihtiyaçları da değişmeye başlıyor. 40 ve üzeri yaşlarda cildin yaşlanmasını geciktirmek için yapılabilecek pek çok şey var. Her gün aynanın önünde 5 dakika yüz jimnastiği yapabilirsiniz.



■ Ağızdan alınacak, vitamin ve mineral takviyesine önem vermelisiniz.



■ Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar ve hava kirliliği cilt üzerinde daha belirgin bir etki göstermeye başlar. Bu yaş grubu tarafından kullanılacak nemlendiricilerin, cildi nemlendirmenin yanında, onarıcı ve kırışık giderici özelliklerinin de bulunması gereklidir.



■ Limon, salatalık ve çiçek özlü kremler, cilt hücrelerine nüfuz ettiklerinde, en az 8 saat boyunca nemlilik ve esneklik sağlarlar. Bu tür kremlerin kullanılması, cildin nem kazanma sürecini hızlandırır.



Makyaj



■ Bu yaşlarda ağır bir fondöten ciltte oluşan kırışıklıkların arasına girerek kötü bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle teninize uygun bir fondöten seçmeli ve çok ağır makyajdan kaçınmalısınız.



■ Dudaklarınızı ve yanaklarınızı pastel renklerle aydınlatmalısınız. Ruj renginizin uçuk tonlarda olması çok daha ideal olacaktır. Göz alıcı renkler, olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olacağından, bunlardan da kaçınmak gerekir.

