Her unutkanlık Alzheimer belirtisi değildir

Ailelerinin Alzheimer hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, günümüzde her unutkanlığın Alzheimer ile karıştırıldığını belirtiyor.



Alzheimer hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, hastalığın gün geçtikçe ilerleyen bir hastalık olduğunu söyledi. Gün geçtikçe kötüleşen hastaların çevresindekilere daha da bağımlı hale geldiğini aktaran Şahiner, bu durumun kişiden kişiye değişmesine karşın herkeste görüldüğünü kaydetti.



Çoğu Alzheimer hastasının, hayaller ve halüsinasyonlar gibi şiddetli psikiyatrik problemler geliştirdiğini hatırlatan Şahiner, bu durumun hastalığın son evresinde olduğuna işaret ettiğini dile getirdi. Ailelerinin ve arkadaşlarının Alzheimer hastalığının tipik evreleri hakkında bilgi sahibi olmasının, ilerleyen yıllarda ne tür belirtilerin meydana geleceği konusunda hastalara yardımcı olacağını ifade eden Şahiner, "Alzheimer'in erken/hafif evreleri, öğrenme güçlüğü, organize olamama ve bazen, kişilik değişiklikleri gibi bulgular olarak tanımlanabilir. Günümüzde her unutkanlık Alzheimer olarak algılanabiliyor. Oysa hastalığın kendine özgü belirtileri bulunuyor." dedi.



Şahiner, Alzheimer'ın erken belirtilerinden en yaygın olan 10 belirtiyi şöyle sıraladı: "Azalan kısa süreli yakın olaylara yönelik hafıza kaybı. Kendine ait olan eşyaları yanlış ve tuhaf yerlere yerleştirme, değerli eşyaları kaybetme (Çanta ya da cüzdan gibi). Doğru kelimeyi bulmada güçlük çekme. Muhakemede hata yapma. Kişinin kendisini olduğu gibi görmemesi ve karakteristik olmayan davranışlar sergilemesi. Zihinsel matematik ve para kullanımında zorluk çekme. Alışık olmadık yer ve durumlara uyum sağlayamama. Sosyal ortamların reddedilmesi, içine kapanık bir ruh hali. Evde ya da iş yerinde, günlük işler yerine getirilirken zorluk çekme ya da işin normalden daha uzun sürmesi. Git gide artan kızgınlık ya da öfke."



Hastalığa yakalanan bir kişinin aynı konu hakkında tekrar tekrar aynı soruyu sorduğunu vurgulayan Şahiner, Alzheimer'e yakalanan hastalarda ilk görülen belirtileri de şöyle ifade etti: "Arabanın anahtarlarını buzdolabının içerisinde uzak bir yere koyar. Normalde çekingen olan kişi, kişiliğiyle uyuşmayacak bir şekilde çok gezen ya da çok konuşkan birisi haline gelebilir. Telefonla satış yapan kişilerden ihtiyacı olmamasına rağmen, ürün ya da servis satın almayı kabul eder. Herhangi bir şey satın alırken, doğru miktarı hesaplamakta ya da parayı denk getirme de zorluk çeker. Yemek yemeyi unutur, öğünleri atlar ya da her öğünde aynı yemeği yer. İçine kapanık, hırçın ve en yakınlarıyla dahi kolayca tartışabilen bir kişiye dönüşür. Araba kullanan bir kişi ise trafikte çok daha fazla hata yapar ve kolayca öfkelenir."