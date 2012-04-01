Her üç kişiden ikisi numarasını taşıdı

Cep telefonu aboneleri numara taşımayı çok sevdi. 65 milyondan fazla cep telefonu abonesi bulunan Türkiye'de, operatörünü değiştiren abone sayısı 41 milyonu aştı.

Telefon abonelerinin numarasını taşımadan hizmet aldığı operatörünü değiştirmesine imkan veren numara taşıma uygulamasıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, numara taşıma son 3 yılda hız kesmeden devam etti.

Cep telefonlarında numara taşıma uygulaması, 9 Kasım 2008 tarihinde başladı. 2008 yılında 563 bin, 2009'da 9 milyondan fazla, 2010 ve 2011 yılında ise yaklaşık 14'er milyon abone operatörünü değiştirdi.

Böylelikle, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle Türkiye'deki 65.3 milyon cep telefonu abonesinden, numarasını taşıyan abone sayısı 41 milyon 210 bin 655'e ulaştı. Abonelerin yüzde 63'ü, bir başka deyişle neredeyse her 3 aboneden 2'si hizmet aldığı operatörü değiştirmeyi tercih etti.

Bunlardan 10 milyon 912 bin 935 cep telefonu abonesi, numarasını sadece 1 kez taşıdı. 30 milyondan fazla abone ise geçiş yaptığı operatörden de ayrılıp başka bir operatöre gitti. Bir başka ifadeyle operatörünü değiştiren her 4 kullanıcıdan 3'ü geçiş yaptığı operatörden de memnun kalmadı.

1.8 milyon kullanıcı dönüş yaptı

Operatörünü 2 kez değiştirenlerin sayısı 6 milyon 222 bin 398, 3 kez değiştirenlerin sayısı ise 1 milyon 818 bin 147 oldu. Türkiye'de Turkcell, Vodafone ve Avea olmak üzere 3 cep telefonu operatörü hizmet veriyor. Buna göre 1 milyon 800 binden fazla abone, daha önce ayrıldığı operatörlerden birine tekrar dönüş yapmış oldu.

BTK'nın numara taşıma istatistiklerinde, abonelerin 471'inin 20 kez numarasını taşıdığı yer aldı. Yani bu aboneler her operatöre ortalama 6 kez geçti ve ayrıldı. Numara taşımanın adeta çılgınlık boyutuna ulaştığını gösteren istatistiklerde 20'den fazla numarasını taşıyan abone sayısının 2 bin 206 olması da dikkati çekti.