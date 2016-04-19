Almanya'da her üç kişiden biri ayrımcılık kurbanı



Almanya'da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, ayrımcılıkla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Daire Başkanı Christine Lüders tarafından kamuoyuna sunulan raporda görüşülen kişilerin ayrımcılık algısı baz alındı. Rapora göre, araştırmaya katılanların yüzde 31,4’ü ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı da ayrımcılıkla iş yerinde karşı karşıya kaldığını dile getirmiş.

Araştırmada yaşı nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenler yüzde 14,8, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünenler yüzde 9,2, dini ve dünya görüşü nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını düşünenler yüzde 8,8, etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirtenler yüzde 8,4 ve engelli olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenler de yüzde 7,9 olarak belirlendi. Cinsel tercihi nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenlerin oranı da yüzde 2,4 dolayında.



İş yerinde yaşanan ayrımcılık



Başkan Lüders raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, insanların iş yerinde genelde yaş ve cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığına dikkat çekti. Etnik kökenleri, dini veya cinsel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayanlar ise bununla sokak, spor kulübü ya da toplu taşıma araçları gibi kamuya açık alanlarda karşılaşıyor.

Raporda son iki yılda ayrımcılık yaşayan her 10 kişiden sadece 6’sının ayrımcılık uygulayan kişiyi kamuoyunda ifşa ederek ya da yardım için çeşitli kurum veya kuruluşlara başvurarak bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi.

Ayrımcılığa uğrayanların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun belirten Lüders, ayrımcılıkla ilgili yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi ve derneklere de şikayet hakkı sağlanması gerektiğini belirten Lüders, “Birçok Avrupa ülkesinde uzun süredir olduğu gibi Almanya'da da mağdurların yargı karşısında daha etkin şekilde desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.