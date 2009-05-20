Her üç kadından biri migrenli

Türk Nöroloji Derneği Migren Araştırması Baş Ağrısı Çalışma Grubu bünyesinde 21 ilde yapılan ''Türkiye'de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Çalışması''na göre, her üç kadına karşılık, sadece bir erkekte migrene rastlanıyor.



Çalışmanın sonuçlarını açıklayan Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Türkiye'de her 4 kadından birinde migren görüldüğünü, migrenin kadınlarda daha sık görülmesinin sebebinin ise kadınlık hormonları olduğunu söyledi.



Baş ağrısı çekenlerin yüzde 48.6'sının, migrenlilerin ise yüzde 29.4'ü doktora başvurmadığına dikkati çeken Ertaş, migren hastalarının yüzde 61.5'inde aile ilişkilerinde, yüzde 54.9'unda arkadaşlık ilişkilerinde, okula gidenlerin yüzde 57.9'unda ise okul hayatında bozukluk olduğunun görüldüğünü ifade etti.



Ertaş, araştırma sonuçlarına göre, migreni tetikleyen faktörler arasında yüzde 68.5 oranla stresin ilk sırada yer aldığını kaydederek, lodosun yüzde 54, açlığın yüzde 54, uykusuzluğun yüzde 50 etkilediğini bildirdi.



Migren hastalarının yüzde 88.3'ünün ilaç kullandığını ve bu hastalardan sadece yüzde 36.9'unun doktor tavsiyesiyle ilaç kullandığını ifade eden Ertaş, migren hastalarının sadece yüzde 10.7'sinin yaşam kalitesinin migrenden etkilenmediğini söylediğini, yüzde 89.3'ünün hayatının migrenden etkilendiğini ve engellilik yaşadığını bildirdiklerini kaydetti.



Ertaş, migreni olan ve doktora giden hastaların sadece yüzde 45'inin ilk gittikleri doktorda doğru tanı aldığına dikkati çekerek, migren olduğu halde tanı almayan hastaların oranının yüzde 55 olduğunu vurguladı.



Lodosun migrene etkisi



Stres, açlık ve uykusuzluğun migreni tetikleyen başlıca faktörler olarak sıkça gündeme geldiğini belirten Ertaş, bu faktörlerin yanı sıra hava, nem ve basınç değişikliğinin de atakları başlattığını ifade etti.



Ertaş, araştırmaların migren hastalarının hava durumuna karşı duyarlı olduğunu ortaya koyduğunu ve mevsim değişikliğiyle birlikte hastaların şikâyetlerinin arttığını söyledi.



''Biyoritmi bozan lodos, atakları tetikliyor'' diyen Ertaş, ''Tatil planı yapan migren hastaları, seçtikleri yerin özelliklerine bağlı olarak hava, nem ve basınç değişikliğinin atakları tetikleyebileceğini unutmamalılar'' ifadesini kullandı.



Migren ataklarının sıklıkla lodoslu havalarda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Ertaş, lodosun, vücudun biyoritmini bozarak yorgunluk, mutsuzluk ve ağrıya neden olabildiğini söyledi.



(AA)