Her üç gelinden biri çocuk!

T24 - Çocuk gelinlerin en çok görüldüğü 3’üncü ülke olan Türkiye’de yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 54 ili kapsayan araştırmaya göre her 3 evlilikten 1’inin erken yaşta yapıldığı, evli kadınların yüzde 33’ünün çocuk gelin olduğu belirlendi.



Türkiye’de geçtiğimiz yıl Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Sabancı Vakfı’nnı desteğiyle başlatılan “Çocuk Gelinler: Yıkıcı Gelenekler ve Ataerkil Sosyal Mirasın Mağdurları” projesinde sona gelindi. Yapılan çalışmalarda her 3 evlilikten birinin erken yaşta yapıldığı ve evli kadınların yüzde 33’ünün “çocuk gelin” olduğu ortaya çıktı. 54 ilde yürütülen projenin amacı, erken ve zorla evlilikleri gündeme taşımak, kamuoyu yaratmak ve bu toplumsal soruna yerelden başlayarak çözüm alternatifleri geliştirmek. Proje çerçevesindeki 54 ile tek tek giderek film gösterimleri, söyleşileri, anketler ve kamu yöneticileriyle mülakatlar yapan Uçan Süpürge, binlerce kişiye doğrudan ulaşarak erken/zorla evliliklere dair farkındalığın artmasına katkıda bulundu. Projenin sonuçları Ekim ayında açıklanacak.

Namus yükü



Çocuk Gelinler Projesi Koordinatörü Selen Doğan, “Kız çocukları gittiğimiz bütün kentlerde evlenmek istemediklerini söyledi. Karar vericiler babaları ya da ailedeki diğer erkekler. Kızlarını başlık parası yüzünden gelir kaynağı olarak görüyorlar, namus belası olarak görülüyor, yaşam döngüsünün bir parçası olarak evliliğe kurban edilmeye hazır yetiştiriliyor. Namus öyle kilit bir kavram ki, ve aynı zamanda bu çocukların varlığına öyle sıkı kilitler vuruyor ki; doğar doğmaz çeyiz sandıkları hazırlamak, o namus yükünden bir an önce kurtulma telaşı aslında” diye konuştu.

Mahalle baskısı olmalı



Çocuk Gelinler Projesi’nin bu sorunun konuşulmasını sağladığını ifade eden Doğan, “Türkiye’de insanlar kanundan korkar, çekinir. Cezalar da arttırılmalı. Hükümet ulusal ve yerel eylem planlarını harekete geçirmeli. Proje kapsamındaki illerden birinde mülakat yaptığımız müftü, erken ve zorla evlilikler konusunda en iyi çözümün “pozitif mahalle baskısı” olduğunu söylemişti. Düşünsenize, çocuğunu daha çocukken evlendirmiş ailelerin düğününe kimse gitmezse, o çocuk için alışveriş edilen mağaza sahibi ‘size gelinlik-damatlık satmaya gönlüm razı değil’ derse , kahvehanede ‘o baba’ hakkında kötü konuşulursa bir daha cesaret edilebilir mi çocuğunu büyümeden evlendirmeye?” dedi.

Yürek burkan bir öykü!



Biz altıncı sınıftayken bir arkadaşımız vardı, derslerinde gayet de başarılıydı. Birkaç hafta okula gelmedi. Yanına gittiğimizde parmağındaki yüzüğü gösterdi. Çok üzüldük. Kendisi de istemiyordu ama ailesi 10 bin TL karşılığında kızlarını yaşça çok büyük 70 yaşındaki bir adama satmışlardı. 14 yaşındaydı. Birkaç sene sonra ailesini gördüm, kızım ilk doğumunda çok kan kaybetti şu an ölüm döşeğinde dediler. Ailesi o kadar pişmandı ki size anlatamam. O durumdan kurtuldu. Geçen sen de babası kızını sürekli aramasına rağmen kız bir türlü telefonu açmıyordu. Merak edip yanına gittiğinde kızını dövülmüş bir şekilde sokağın ortasında buldu. Adamın kızı burada, tekrar evlendirmek istiyor.

Dip Not



İngiltere’de geçtiğimiz ay yayınlanan rapora göre Türkiye, dünyada çocuk gelinlerin en çok görüldüğü ikinci ülke. The Guardian’da yer alan raporda, dünyada 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğunun gelin olduğu açıklanırken, yüzde 17’lik oranla Gürcistan ilk sırada, yüzde 14 ile Türkiye ikinci sırada yer aldı.



İngiltere’de geçtiğimiz ay yayınlanan rapora göre Türkiye, dünyada çocuk gelinlerin en çok görüldüğü ikinci ülke. The Guardian’da yer alan raporda, dünyada 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğunun gelin olduğu açıklanırken, yüzde 17’lik oranla Gürcistan ilk sırada, yüzde 14 ile Türkiye ikinci sırada yer aldı.



