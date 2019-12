-HER SMS'E GÜVENMEYİN AMASYA (A.A) - 12.01.2011 - İnternet ortamından istenilen kişi yada firma adına istenilen cep telefonuna kısa mesaj atılabildiği, bu durumun da kısa mesajların güvenilirliğini ortadan kaldırdığı bildirildi. İletişim çağında cep telefonları günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelirken, cep telefonlarının sunduğu kısa mesaj hizmeti de yaygın olarak kullanılıyor. Kısa mesaj geldiğinde kimden geldiği yazılı olarak görülürken, sanal dünyanın yaşadığımız dünyaya hakim olma sürecinde duyduğumuza şüpheyle yaklaşıp ''gözümüzle gördüğümüze'' de inanmamamız gerekiyor. Amasya'da Bilgi Güvenliği ve Tüketici Hakları Araştırmacılığı üzerine çalışan Bilgisayar Eğitmeni Hasan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden yabancı kaynaklı bir çok sitesinin kullanıcılara istenilen cep telefonu numarasından veya firma ismi kullanılarak sahte mesaj gönderilebileceğini ve sahte arama yapılabileceğini belirterek vatandaşları bu konuda uyardı. Yıldırım, cep telefonlarına gelen her mesaja ve çağrıya güvenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''İnternet ortamındaki yabancı kaynaklı siteler üzerinden istenilen abone adına yada istenilen firma adına mesaj atılabilmektedir. Bu durum bir çok tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Mesaj yoluyla örneğin kamu kurum ve kuruluşlarının adı altında gönderi yapılabilmektedir. Söz konusu mesajlar hakaret içerikli de yapılabilir ve sosyal bir takım sorunlara neden olabilir. Ayrıca son dönemde sıkça rastlanan kontör dolandırıcılığı da söz konusu yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.'' -''MAHKEMEYE DÜŞERSENİZ AYRINTILI DÖKÜM İSTEYİN''- Kişinin telefon numarasının başkaları tarafından kullanılarak gönderilen mesajlar ve aramaların mahkemeye sunulması sonrasındaki süreçte yaşanılacaklara da işaret eden Yıldırım, ''Cep telefonuna gelen mesaj sahte de olsa mahkemece istenilen gelen giden ayrıntı raporunda mesaj çekmiş görülmektedir. Ancak haksız yere kendisini mahkemede bulan vatandaş mahkemeden kendi yaptığı aramaların da ayrıntı dökümünü istediğinde mesaj göndermediği ortaya çıkacaktır'' uyarısında bulundu. -SAHTE MESAJ İLE GERÇEK MESAJ NASIL AYIRT EDİLİR?- Cep telefonuna gelen mesajın sahte mi gerçek mi olduğunun ayırt edilebileceğini söyleyen Yıldırım, ''gelen mesajın ayrıntılar kısmına bakıldığında mesaj merkez numarası ''+90'' ile başlıyorsa Türkiye'den gönderilmiştir ve gerçektir. Bunun dışında bir numara ise yabancı kaynaklıdır ve internet üzerinden gönderilmiş olmasından şüphelenilmelidir'' diye konuştu. Her cep telefonu modelinin mesajın ayrıntılarını göstermeyeceğini ifade eden, bazı modellerin bunu desteklediğini belirtti. ''Bilgisayar programları aracılığıyla cep telefonuna gelen mesajlara müdahale edilerek mesajın içeriği, tarihi, gönderen numara değiştirilebilmektedir'' uyarısında da bulunan Yıldırım, mahkemelere yansıyan dava dosyalarında mesajın hangi telefondan geldiği, operatördeki kayıtlı telefon modeli ve sistemdeki kayıtlı sim kart ile mahkemeye sunulacak sim kartın aynı olup olmadığına dikkat edilmesini istedi. Yıldırım, söz konusu ayrıntılara dikkat edilmediği takdirde suç unsuru taşıyan kimi olaylarda, suçsuz insanların haksız yere ceza alabileceğini hatırlattı. -DOLANDIRICILARA DİKKAT- Söz konusu yöntem kullanılarak cep telefonu kullanıcılarının dolandırıldığını da anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Dolandırıcılar mesajı gönderen kısmına tanınmış şirket adını yazarak 'yapılan çekilişle hediye kazandınız. Müşteri temsilcimiz mesai saatleri içerisinde sizi arayacaktır' şeklinde mesaj atıp daha kişileri kolayca dolandırmaktadır. Mesaj sahte ama mesajı gönderenin güvenilir bir kaynaktan geldiği görülmektedir. Bu konuda insanların mağdur olmamaları için bu tür mesaj ve aramalara inanmadan önce sorgulamaları gerekir. Bu konuda yetkililerin önlem alması, cep telefonu kullanıcılarının ise telefonlarına gelen her mesaja ve aramaya güvenmemeleri gerekir.''