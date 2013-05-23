Her sigara hayattan 11 dakika çalıyor

Yapılan araştırmalara göre, içilen her bir sigara insan hayatından ortalama 11 dakika kısaltıyor. Erkeklerde kanser türlerine bağlı ölümlerin %35’i, kadınlarda ise %15’i sigaradan kaynaklanıyor. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90’ının nedeni de sigara. Sigara kan dolaşımını, damarları, kalp ve ağız sağlığını da tehdit ediyor.

Sigarayı birden bırakamayanlar için sigara içme alışkanlıklarını değiştirmenin büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, sigarayı azaltmaya başlamanın önemli bir adım olabileceğini belirtiyor. İçilmeyen her sigara ile birçok kazanım sağlamanın mümkün olduğunu belirten uzmanlara göre, daha kaliteli uyku uyumak, olası hastalık risklerini azaltmak, daha sağlıklı gülümsemek bunlardan sadece bir kaçı.

Tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için tüm dünyada 31 Mayıs, Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor. Türkiye, dünyada en fazla tütün ürünü tüketen ülkeler sıralamasında ilk 10 arasında yer alıyor. Her yıl ülkemizde 100 binden fazla kişi (bütün ölümlerin dörtte biri) doğrudan tütün kullanımına bağlı bir hastalıktan yaşamını kaybediyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde sağlıklı bir hayata adım atmak isteyenler için sigarayı azaltarak bırakma teknikleri de şöyle sıralanıyor:

Sigara içme alışkanlıklarınızı değiştirin.

Kademeli olarak daha düşük nikotin içerikli sigaralara geçin, ama sigara sayınızı arttırmayın.

Nikotin alımını azaltmak için özel filtreler veya araçlar kullanın.

Daha az sigara içtiğinizi düşünerek dumanı daha derin içinize çekmeyin. Sigara dumanını daha derin içinize çekmeye başlarsanız yine yüksek miktarlarda nikotin almaya devam edersiniz.

Nikotin pastili gibi destek tedavileri, sigara içme isteğinizi erteleyerek zamanla sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilir.