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Kültür-Sanat

Her şeye rağmen tiyatro; Sahne Pulchérie'de ocak ayında neler var?

Gösterimler 6 Ocak'ta başlayacak

02 Ocak 2017 18:20

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin ocak ayı programı belli oldu.
Yeni yılda perdelerini "Tehlikeli Oyunlar" ile 6 Ocak'ta açacak olan Sahne Pulchérie, ocak ayı programını "Joko'nun Doğum Günü" oyunuyla noktalayacak.

Ocak ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:

6 Ocak: Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne
7 Ocak: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne 
21 Ocak: Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro
28 Ocak: Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro  

Sezon gösterilerinden bir repertuar oluşturmak amacı ile kurulan Sahne Pulchérie, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu, konser gibi farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapıyor.
Sahne Pulchérie’nin şimdiye kadar konuk etmiş olduğu oyunlar arasında, Metot (Semaver Kumpanya), Veriler (Semaver Kumpanya), Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne), Trom (Seyyar Sahne), Sen Balık Değilsin ki (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Arturo Ui (Tiyatro Adam), KaknüsGövde Gösterisi (Tuğçe Tuna), Üç Kız Kardeş (Hayal Perdesi), Tatavla Keyfi & Vomank bulunuyor.
Tiyatro oyunlarının Fransızca ya da İngilizce üst yazıyla oynandığı Sahne Pulchérie, İstanbul’da yaşayan yabancılara da Türkiye’deki sanatçıların eserlerini tanıtıyor. Sahne Pulchérie, seyircilerini cuma ve cumartesi akşamları ağırlıyor.

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