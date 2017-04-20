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Kültür-Sanat

Her Şey Güzel Olacak'ın 20. yılı için Cem Yılmaz sürpriz hazırlığında

Cem Yılmaz bu filmde Mazhar Alanson'la başrolleri paylaşmıştı

20 Nisan 2017 11:35

Komedyen Cem Yılmaz, ilk uzun metrajlı sinema filmi "Her Şey Çok Güzel Olacak"ın 20. yılına özel bir sürpriz hazırladığını Twitter'daki takipçilerine duyurdu. Cem Yılmaz, 1998 yılında çekilen film için "Önümüzdeki yıl, HŞÇGO filmimizin 20. yılı! 20. yıl şerefine bi 40 dk lık orta metraj özel bi film düşünüyorum" diye yazdı.

Yılmaz bu filmde Mazhar Alanson'la başrolleri paylaşmış, senaryosuna da katkıda bulunmuştu.

Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, vizyona girdiği dönemde Cem Yılmaz'ın ilk sinema deneyimi olarak gelecek vaad eden yapımlardan biri olarak nitelendirilmişti.

Ömer Vargı'nın yönettiği film, Altan ve Nuri kardeşlerin hikayesini konu alıyordu. Altan karakterini Cem Yılmaz, Nuri karakterini ise Mazhar Alanson canlandırmıştı. 2000 yılında yitirdiğimiz Selim Naşit de Altan ve Nuri kardeşlerin babalarını canlandırmıştı.

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