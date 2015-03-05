15 yaşındaki Onur Önal gardiyanların gözü önünde öldüresiye dövülmüş

İstanbul’daki Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne 20 Mayıs 2014’te giren 15 yaşındaki Onur Önal’ın üç ay sonra koğuşundaki diğer çocuklar tarafından gardiyanların gözü önünde öldüresiye dövüldü. İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki dosyaya göre beyin kanaması nedeniyle koma halinde hastaneye kaldırılan Önal, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi gördü. 15 yaşındaki Onur, 27 Eylül 2014’te yaşamını yitirdi.

Konu ile ilgili Hülya Karabağlı'nın Zete.com'da yayınlanan habere göre, 15 yaşındaki Onur'u ölüme götüren süreç kameralar ile sürekli kaydedilmesine rağmen cezaevinden bu görüntüleri izleyip Onur’un düştüğü durumu önemseyen olmamış.



TBMM İnsan Hakları heyetinin izlediği Onur Önal’a şiddet görüntüleri kan dondurdu. 15 yaşındaki Onur Önal'ın sürekli dayak yediği ortaya çıktı.

Yumruklar kayıtlarda görünüyor. Çocukların ortak alanından namaz kıldıkları mescidin kör noktasına kadar ölüme giden sürecin tüm görüntüleri kayıtlarda. Cezaevinden bu görüntüleri izleyip Onur’un düştüğü durumu önemseyen olmamış. Her şey cezaevi yönetiminin gözü önünde olup bitmiş.

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi İnfaz kurumunda koğuş arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Onur Önal’ın ölümünü inceleyen TBMM İnsan Hakları İnceleme heyeti, gencecik bir hayatın göz önünden nasıl uçup gittiğine birinci elden tanık oldu.

Gittikleri cezaevinde yetkililer tarafından bilgilendirilikten sonra kamera kayıtlarını inceleyen komisyonun CHP’li Üyesi Mahmut Tanal, MHP’li Üyesi Reşat Doğru, HDP’li Üyesi Kemal Aktaş, ortak noktada buluşan açıklamalar yaptı. Üyeler, “Eğer, Bu görüntüler izlenmiş ve zamanında değerlendirilmiş olsaydı Onur bugün yaşıyor olacaktı” dediler.

Milletvekillerinin incelemeye ilişkin açıklamaları ve izlenimleri şöyle:

“Elini omuzuna atmış yumrukluyor”



CHP’li Mahmut Tanal: Dün cezaevinde yetkililerden bilgi aldık. Cezaevinin 320 kamerası var. Bu kayıtlar da belli bir merkezde toplanıyor. Her odanın, ortak alanların izlenmesi varsa bir olumsuzluk önlem alınması için bu merkezlerde toplanıyor. Çocuklardan birisine saldırı mı yapılıyor? Dövüyorlar mı? Bunun için kamera kaydı yapılıyor. Onur’la ilgili 31 Ağustos tarihli ve öncesine ilişkin görüntüleri izledik. Kamera kaydında, havalandırma dikkat çekiyor. Yandan görülse de anlıyorsunuz. Onur’un omzuna elini atmış yumrukluyor. Kamera kayıtlarında bir de mescit görüntüleri var. Kameranın olmadığı bir noktada dövüldüğü anlaşılıyor.

Onur Önal’a vuran, döven çocuklar boy ve poslarına bakarsanız gardiyanları de dövebilir. Yarım kollu tişörtlerinden bakıldığında hemen anlıyorsunuz. Bunların fiziklerine baktığınızda Onur çelimsiz ve zayıf bir çocuk.

9 kişilik gruptan dışlamışlar



Aslında bu olayla cezaevi personelinin sorumluluğu büyük. Cezaevinde canı sana teslim edilen bir çocuğu niye korumuyorsunuz? Cezaevinde can güvenliği yok. Aklı başında olan herkes bizim izlediğimiz görüntülere izlese Onur’un sürekli dayak yediğini, dövüldüğünü ve baskı altında kalıp nasıl korku içinde sindiğini görür. Zayıf, çelimsiz bir çocuk Onur’un 9 kişilik guruptan nasıl dışlandığı anlaşılır. Kimse bu kayıtları izlemediği için fark eden olmamış.

Kamera kayıtlarında her şey çok açık





HDP’li Kemal Aktaş: Kamera kayıtlarında her şey çok açık görülüyor. Onur, kendisinden çok iri yarı koğuş arkadaşlara tarafından dövülüyor. Hatta başı duvara vuruluyor. Görüntülerde hepsi var.



MHP’li Reşat Doğru: İki arkadaşı dövüyor. Her şey görüntülerde. Kayıtlardan çok etkilendik. İnfaz memurları bu görüntüleri zamanında değerlendirebilseydi bugün Onur ölmemiş olurdu.

Mescidin kör noktasında olanlar



Komisyon Üyesi Van Milletvekili Kemal Aktaş, Maltepe incelemesinde Onur’la ilgili hemen hemen her şeyin kamera tarafından kaydedildiğini söyledi. Yetkililerden aldıkları bilgilerden önemli ayrıntıları aktaran Aktaş, Onur’un çelimsiz bir çocuk olduğunun görüldüğünü, yetkililerin de içine kapanık ve sessiz bir çocuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Kendi halinde bir çocuk tanımlaması yapan Aktaş, Onur’u döven çocuklardan birinin iri yarı olduğunu anlatırken, “Değil Onur’u çok kişiyi de dövebilecek kadar iri yarı” dedi.

''Simit diye bir oyun oynayıp, Onur'u dövüyorlar''

Cezaevinde, çocukların namaz kıldıkları mescidin arka tarafı gibi kör noktalarda kayıt yapmadığını anlatan Aktaş, olayla ilgili neredeyse her şeyin açıkça görüldüğünü söyledi. Aktaş, olayla ilgili izlenimini şöyle aktardı:

“Simit diye bir oyun oynuyorlar. İpin ucuna bir ağırlık asılıyor. O kime gelirse onu dövüyorlar. Ama, anlaşılıyor ki; bu simit hep Onur’a geliyor. Çünkü ona vuruyorlar. Bana göre bu oyun onu dövmek için. Cezaevi yönetimi bu oyunu kaldırmış. Namaz kıldıkları bir mescit var. Onun arka tarafı kör nokta olduğu için kamera orayı görmüyor. Ancak, kameranın olduğu yerde dövenin hareketleri görülüyor. Oradan ne olduğu da anlaşılıyor.

Onur'u oyun oynuyoruz diye dövüyorlar

MHP Tokat Milletvekili ve komisyon üyesi Reşat Doğru, Onur’un koğuş arkadaşlarının saldırısana uğradığının kamera kayıtlarından da anlaşıldığını söyledi. “Çocuklar oyun oynuyoruz diye Onur’u dövüyorlar” diyen Doğru, “Eğer bu kadar görüntü zamanında izlenmiş ve değerlendirilmiş olsaydı bugün Onur hayatta olurdu” dedi.

Namaz kıldıkları yere Onur’un çağrıldığını, belli bir zaman geçtikten sonra sırtlanıp aşağı kata indirildiğini anlatan Doğru, “Çocuk yere düştü diye infaz memurlarını çağırıyorlar. Ama, kayıtlara bakıldığında Onur’un yere yığılmadığı görülüyor” dedi.