Her şey engelliler için

Galatasaray Kulübü ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV), sosyal sorumluluk programı çerçevesinde birlikte hazırladıkları "Her Şey Engelliler İçin" projesi tanıtıldı.



Projenin tanıtım toplantısı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Türkiye Paralimpik Komitesi ve TESYEV YÖnetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şube Sorumlusu Dilara Endican ile Kanal D Genel Müdürü İrfan Şahin'in katılımıyla Çırağan Sarayı'nda yapıldı.



"Her Şey Engelliler İçin" projesi kapsamında, 7 ünlü yönetmen Cem Yılmaz, Çağan Irmak, Gül Oğuz, Ömer Faruk Sorak, Ömer Vargı, Umur Turagay ve Ümit Ünal tarafından senaryoları yazılıp çekilen 2'şer dakikalık 7 kısa film hazırlandığı belirtilirken, bu filmlerde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Serdar Bilgili'nin yanı sıra Cansu Dere, Hümeyra, Hülya Avşar, Meltem Cumbul, Özgün Namal, Yetkin Dikiciler gibi tanınmış isimlerin yer aldığı vurgulandı.



Tanıtımda konuşan RTÜK Başkanı Zahid Akman, engelli vatandaşların sosyal yaşama dahil olması için çaba harcandığını ve çok önemli bir projeye imza atıldığını kaydederken, TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kocaömer, özellikle engellilerin insan olarak sayılmadığından şikayet ederek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde devlet her bir ferdine yeterli desteği veremeyebilir. Hele hele Türkiye gibi imkânları sınırlı ülkelerde daha da eksik kalınabilir. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olarak daha etkin olunması gerekir" ifadelerini kullandı.



Çekilen kısa metrajlı filmlerle ilgili bilgi veren Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şube Sorumlusu Dilara Endican, "Bu proje ile bir dayanışma ve farkındalık yaratmayı hedefledik. Yönetmenlerimiz 7 ayrı engellilik alanında, tamamen kendi düşüncelerini içeren, konuşma içermeyen filmler çektiler. Önemli isimler de bu filmlerde yer aldı" diye konuştu.



Kanal D Genel Müdürü İrfan Şahin ise projenin destekçisi olacaklarını, kısa metrajlı filmleri insanların en fazla ekran başında olduğu saatlerde yayınlayacaklarını söyledi.



Bu arada, proje kapsamında hazırlanan filmlerin galasının, 27 Nisan Pazartesi günü Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.



