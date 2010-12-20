Her şey devlet ödeneği için

T24 - Rusya'da bir tavuk çiftliğinde, mali sıkıntılar gerekçe gösterilerek, yeni doğan ve biraz daha büyük yüzbinlerce civciv soğuk havada ölüme terk edildi.

Rusya'da iflas eden bir tavuk çiftliği, devletten destek alabilmek için hem çiftlikteki yüzbinlerce civcivİ öldürdü, hem de bu katliamı kameraya alıp internette yayımlamaktan çekinmedi.

Video paylaşım sitesi Youtube'da yayımlanan görüntüde, gözü yaşlı çiftlik çalışanlarının yumurtadan yeni çıkmış civcivleri paslı bidonlara doldurarak, soğuk havada ölüme terk ettiği görülüyor.

Görüntülerde, biraz daha büyük civcivlerin ise, çöp arabalarının arkasında getirildikleri karlı arazide yine donarak ölmeye terk edilmesi de yer alıyor.

Katliamın nedeninin onları besleyecek paralarının kalmaması olduğunu söyleyen Kurs bölgesindeki Krasnaya Polyana tavuk çiftliğinin yöneticisi, videoda devlet yetkililerine seslenerek, bin 700 çalışanının işlerini kaybetmemesi için devreye girmelerini istiyor.





