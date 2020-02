Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MANAVGAT Side Turizm ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, her şey dahil sisteminin mecburiyetten doğduğunu belirterek, \"Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz. Değişme şansı da yok\" dedi.

MASTOB Başkanı Barut, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Turizm Fakültesi\'nde \'Kariyer Günleri\' etkinliği kapsamında düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi. Turizm, otelcilik ve sektörde çalışma şartları konusunda öğrencilere bilgi veren MASTOB Başkanı Barut, soruları da yanıtladı. Manavgat\'ta bakanlık belgeli 220 bin yatak olduğunu aktaran Barut, ilçenin, Türkiye\'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu ve turizm gelirleriyle ülke ekonomisine yıllık katkısının 3- 4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

\'HERŞEY DAHİL SİSTEMİ MECBURİYETTEN OLUŞTU\'

Türkiye\'de bir süredir her şey dahil sisteminin eleştirildiğini; ancak sistemin pazarlama stratejisi olduğunu belirten Barut, \"Her şey dahil sistemi bir turizm biçimi, mecburiyetten oluşmuş bir turizm biçimi. İnsanlar artık her şey dahilin iyi para verip, kalitelisini yapıyor. Bu misafir için de bir rahatlık. Özellikle aileler için; çünkü kaç lira olursa olsun, pahalı veya ucuz. Ne harcayacağını bilerek geliyor. Ondan sonra da varsa harcama kapasitesi dışarıda da harcıyor\" diye konuştu.

\'HER ŞEY DAHİL YAPMAMASI GEREKEN TESİSLER VAR\'

Her şey dahil sisteminin değişmesinin mümkün olmadığını kaydeden Barut, \"Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz. Değişme şansı da yok. Biz neyi değiştirmeye çalışıyoruz? Her şey dahil sisteminin standartlarını. Biz son 2- 3 yıldır tüm toplantılarımızda, bakanlıkta yaptığımız toplantılarda her şey dahilin standartlarını değiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Hakikaten her şey dahil yapmaması gereken tesisler var. Yiyecek içecek olarak ne verdiği belli değil. Ben plastik bardakta, ayran makinesinde, soğuk su makinesinde beyaz şarap gördüm. Bu hakikaten olmaz, ayıp. Gelen turiste de ayıp, kendimize de ayıp. Artık her şey dahilde de hizmet kalitesi o kadar hızla yükselmeye başladı ki yorum portallarına girdiğiniz zaman iyi tesisleri görüyorsun, kötülerde de kötü yorumları alıyorsun\" dedi.

\'EN İYİ GENEL MÜDÜRLER YİYECEK İÇECEKÇİLERDENDİR\'

Turizm sektöründe öğrenci ve yeni mezunlardan tecrübe istenmesinin anlamsız olduğunu savunan Başkan Barut, öğrencilerden otellerde satış pazarlama veya ön büro gibi bölümler haricinde diğer bölümleri de tercih etmelerini istedi. Halkla ilişkiler, resepsiyon, ön büro bölümlerinin ışıltılı olduğunu belirten Barut, şunları söyledi:

\"Dünyanın en iyi otel genel müdürleri yiyecek içecekçilerdendir. Bunu unutmayın. Yani seyahat acentesi kökenli, ne bileyim ön büroda çalışmış, satış pazarlamada çalışmış değil, en iyi genel müdürler hep yiyecek içecekçilerden çıkar. Yiyecek içecekçi, tüm otelin ruhunu daha iyi tanır. Bunu da unutmayın. Tabi resepsiyon, ön büro, halkla ilişkiler daha ışıltılıdır, size cazip gelebilir ama benim size tavsiyem genç yaşınızda çekeceğiniz 2- 3 senelik sıkıntılar sizi ileride çok daha yüksek yerlere taşıyacak.\"

\'PERSONELİ TUTMAK İÇİN OTELLER AÇIK KALIYOR\'

Bu sene ekim ayının, sektörün beklentilerinin üzerinde geçtiğini anlatan MASTOB Başkanı Barut, gelecek yılın mart ayının da çok iyi göründüğünü söyledi. Turizm sektöründe en büyük sorunun, kalifiye personel sıkıntısı olduğunu bu nedenle zararına da olsa personelini elinde tutmak için sahiplerinin otellerini açtığını kaydeden Barut, şunları söyledi:

\"Ben, geçen yıl 4 ay oteli kapattım, 140 personele ücret ödedim. Benim bildiğim 5 ay otelini kapatıp, 200 personeline, çalışanların yüzde 70\'ine ücret ödeyen arkadaşımız var. Personeli kaçırmamak için. Bazen eleştiri de alıyoruz aslında, \'Kışın niye ucuza bu otelleri açıyoruz. Birçok otelde Avrupalı evinde yaşadığından daha ucuza geliyor\'. Çünkü kışın deniz ve güneş satamadığımız için 12 aya yayamıyoruz. 12 aya yaymak için tek silahımız fiyat. Fiyat kırıyoruz. Emin olun, kasım ayından itibaren açık olan tesislerin tamamı zarar ediyor. Ama açık olduğu için hem personelin ücretini karşılıyor hem personelini tutmak için birçok tesis açık oluyor. Hedef önümüzdeki günlerde hiç olmazsa turizm çalışanının 10 ayın üzerinde ücret alması. 10 ay, 11 ay ücreti başarırsak turizmi biraz daha yayarsak, daha kaliteli elemanları sektöre kazandırmış olacağız.\"

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, gelecek yıl turizm sektöründe ücretlere, beklentilerin üzerinde zam yapılacağını da dile getirdi.

Söyleşinin sonunda AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Cengiz Haydar Barut\'a teşekkür ederek, çiçek verdi.



