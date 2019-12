-''HER ŞEY DAHİL'' PARALI TURİSTİ ARTIRDI ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eleştirilere neden olan 'Her şey dahil sisteminin' Türkiye'nin tanıtımına ve paralı turistin gelmesine katkı sağladığını belirterek, ''Türkiye artık turizmini kaliteli bir hale getirecek olan alt yapıyı yeni kurmaya başladı. Ben her şey dahile minnettarım çünkü bu kadar insanı getirdi. Bu sistemin içini ne kadar iyileştirirsek o kadar paralı turisti ülkemizde ağırlayacağız'' dedi. 'Her şey dahil' sisteminin içinin doldurulmasının önemine değinen Bakan Günay, özel sektörün rekabet içinde çalıştığını, turistin iyi yemek, temiz yatak ve düzgün turlarla Türkiye'den memnun ayrılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Bakan Günay soruları yanıtlarken, her şey dahil sistemiyle gelen turistin Türkiye'den mutlu ayrılması halinde, o turist üzerinden Türkiye'nin tanıtımının yapıldığını ifade ederek, ''Turist ülkesine döndüğünde 100 doların içinde güzel yemekler yediğini, iyi turlara katıldığını anlatıyor ve benim reklamımı yapıyor. Ben de her şey dahil sayesinde 30 milyon turiste doğru gidiyorum'' diye konuştu. Bir yandan ucuz turistin sayısının arttığını, diğer taraftan bir turizm ülkesi olan Türkiye'nin paralı turistin tercihleri arasına girdiğini dile getiren Bakan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim kişi başı yüksek rakamlara satılan otellerimiz var, ziyaretçilerimiz buralara da gelmeye başlıyor. Bu sistem bir tanıtım aracı aynı zamanda. Bu işi iyi taşırsak, her şey dahilin içini iyi doldurursak kaliteyi düşürmezsek, daha iyi bir duruma doğru gideceğiz. Ülkemize gelen ziyaretçilerin 15-20 milyonu yine her şey dahille gelenler, 5-10 milyonu da maddi geliri üst düzey turist olacak. Türkiye artık turizmini kaliteli bir hale getirecek olan alt yapıyı yeni kurmaya başladı. Ben her şey dahile minnettarım çünkü bu kadar insanı getirdi. Bu sistemin içini ne kadar iyileştirirsek, o kadar paralı turisti ülkemizde ağırlayacağız. Hedef ve reklam kitlemizi ona göre yönlendirmeye başladık.''