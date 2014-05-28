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Dünya
Deutsche Welle

Her şey Avrupa'ya ulaşmak için

Fas’taki tek İspanyol toprağı olan Melilla kentine akın eden binden fazla Afrikalı göçmenin sadece 400’ü kente girmeyi başardı. Geçenlerin, mülteci kampına götürüldüğü belirtildi.

28 Mayıs 2014 21:57


Melilla kentindeki sınır duvarından İspanya'ya doğru geçmek için yaklaşık bin kişilik kaçak göçmen grubunun sınıra akın ettiği bildirildi.

Bunlardan sadece 400’ünün sıkı güvenlik önlemleri altında tutulan kente geçmeyi başardığı, diğerlerinin ise geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. Kaçak göçmenler arasında yaralananların da olduğu açıklandı.

Kamp kapasitesi aşıldı

Melilla’ya giren kaçak göçmenler, CETI mülteci kampına götürüldü. Kampta çok sayıda ülkeden 2 bin 300 mülteci bulunuyor. 500 kişilik kapasiteye sahip olan kamp bu sınırı çoktan aşmış durumda.

İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernández Díaz da kamptaki kapasitenin sınırına ulaştığı açıklamasını yaptı. Díaz, İspanya ordusu ve Kızılhaç’ın mülteciler kalabilsin diye alana çadırlar kurduklarını söyledi.

Fas’ın kuzeyindeki Melilla kenti kuzey Afrika’daki tek Avrupa Birliği toprağı olma özelliği taşıyor. Göçmenler Melilla'ya geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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