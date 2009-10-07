Her şey 400 bin $ için

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ile eşi Canan Öztürk’ün boşanma davasının ikinci duruşması Beykoz Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Yaşar Nuri Öztürk avukatı Recep Ayyıldız ile eşi Canan Öztürk ise avukatı Pelin Ersan ile birlikte katıldı.



Yaşar Nuri Öztürk öğle arası verilen duruşmadan çıkışta yaptığı açıklamada Aile Mahkemesi’nde iki davaya katıldığını ilk davanın katkı davası ikinci davanın ise boşanma davası olduğunu söyledi.

Eşi Canan Öztürk’ün oğluna 2006’da çocuklarına ait 400 bin doları borç verdiğini ve bu borcu 2008’de geri istedikten sonra bu gelişmelerin yaşandığını söyledi.



Öztürk boşanma davasından önce savcılığa tehdit edildiği başvurusunda bulunduğunu ve mahkemenin eşi Canan Öztürk için evden uzaklaştırma kararı verdiğini söyledi.



Öztürk, “Bu bir para davasıdır. Aile meselesi buna alet edilmek isteniyor. Yani 2006’da benim kiminle ilişkili olduğumu ve bastığını söyleyen insan bunu 2009’da açıklıyor. Çünkü ben 2008’de 400 bin dolarımın kesin bana ödenmesini istedim. Bu paranın üzerine giderse ben de elimden geleni yapacağım. 3 sene geçmiş aradan. Paramı isteyince bu tehditlere maruz kaldım. Benim boşanma davasından önce savcılığa tehdit edildiğime dair başvurum var. Savcılığın talebi üzerine mahkeme eşim Canan Öztürk için evden uzaklaştırma kararı verdi. Yok ilişkim varmış, yok beni basmış bunlar sonradan ortaya atılan konular. Asıl mesele para meselesidir. 2006’da benim aşk ilişkimi yakalayan bir kadın 2009’a kadar nasıl sabreder? Bunu hukuk mantığı kabul etmez. Çünkü ben paramı geri istedim. Para benim çocuklarımın parasıdır" dedi. Öztürk basın mensuplarının aldatma iddiaları ile ilgili sorusu üzerine ise “Böyle bir şey yoktur. O sadece parti üyesi bir insanın benimle münasebetidir. Diğer parti üyeleri nasılsa o da öyledir" diye konuştu.



Eşinin duruşmalardaki konuşmalarına da değinen Öztürk, “Eşim mahkemede hiç yuvam yıkılmasın evliliğim bitmesin demedi. Kumarbazların kavgası gibi sadece para bunu isterim, şunu isterim, dedi. Çünkü kavganın asıl sebebi para" dedi. Öztürk bu açıklamasının ardından ardından yanına yaklaşan bir vatandaşın uzattığı kendisine ait kitabını da imzaladı.



Öğleden sonrada devam eden duruşma çıkışında konuşan Canan Öztürk’ün avukatı Pelin Ersan ise duruşmada Yaşar Nuri Öztürk’ün talep ettiği 5 tanığın dinlendiğin söyledi. Ersan tanıkların şöför, koruma, iki MYK üyesi ve Öztürk’ün kızının arkadaşı olduğunu söyleyerek tanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Yaşar Nuri Öztürk’ün 2002'den beri edindiği mallara da tedbir koyduklarını belirten Ersan, bu malların satılamadığını sözlerine ekledi. Canan Öztürk ise ayda 7500 lira nafaka aldığını belirterek kendi tanıklarının dinlenmesi için davanın 25 ocağa ertelendiğini söyledi. Öztürk, karşı tarafın tanıklarının ifadelerinin de inandırıcı olmadığını söyledi.



Duruşmadan çıkan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ise asıl meselenin para olduğunu söyleyerek tanıkların söz konusu paranın Canan Öztürk’ün ilk evliliğinden olan Hakan Şatıroğlu’na verildiğini doğruladıklarını söyledi.



Kendisinin her ay 7bin 500 lira gibi rekor bir nafaka ödediğini belirten Öztürk, eşinin oğlu Hakan Şatıroğlu’na borç verdiği paranın belgesinin de olduğunu söyledi. Yaşar Nuri Öztürk’ün avukatı Recep Ayyıldız ise Canan Öztürk’ün 1.5 milyon TL nafaka istediğini belirterek karşı tarafa daha önce yaptıkları uzlaşma tekliflerinin geri çevrildiğini söyledi. Ayyıldız çiftin 19 sene evli kaldığını vurgulayarak boşanma davası dışında Canan Öztürk’ün katkı payı davası da açtığını söyledi. Yeni Medeni Kanuna göre evlendikten sonra edinilmiş malların eşlerin her ikisi de çalışıyorsa yüzde 50 oranında bölündüğünü ancak eşin çalışmaması durumunda malların yüzde 30’unu alabildiğini vurgulayan Ayyıldız, bu davanın da bu nedenle açıldığını söyledi.

