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Politika

HER SANDIĞA 300 SEÇMEN ANKARA (A.A)

12 Mart 2011 13:47

-HER SANDIĞA 300 SEÇMEN ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 300 olarak belirlenmesine karar verdi. YSK'nın, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri kapsamında oluşturulan sandık bölgelerinde sandık seçmen sayısının 300 olarak tespit edilmesine karar verildiği kaydedildi. Karar örneği, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ve Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilecek.

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